Кримчани стоять у чергах годинами: військові РФ забирають пальне

Черги на заправку в Криму. Фото ілюстративне: Alexey Pavlishak/REUTERS

У тимчасово окупованому Криму російські військові отримують пальне раніше ніж місцеві жителі. Після прибуття бензовозів на заправки окупанти РФ можуть забирати пальне ще до продажу цивільним. На цьому тлі на півострові розвивається чорний ринок бензину.

Про це в етері Вечір.LIVE повідомив заступник постійного представника президента України в АР Крим, Денис Чистіков.

Пріоритет для російських військ

Денис Чистіков стверджує, що коли на АЗС надходить нова партія пального, військовослужбовці РФ фактично отримують перевагу перед цивільним населенням. Він зазначає, що ситуація особливо помітна у північних районах півострова, де зосереджено значну кількість військових підрозділів.

"Коли приїздить паливозаправник на певні АЗС, то в першу чергу під'їздять російські військовослужбовці. Вони можуть забрати до половини того палива, яке було доставлено, і при цьому нехтують будь-якими чергами", — сказав він.

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Нелегальні схеми з паливом у Криму

На тлі дефіциту в Криму почали з'являтися і нелегальні схеми продажу бензину. Частину пального перепродають через посередників, а окремі партії реалізують безпосередньо з бензовозів.

"Є інформація, що паливо можна придбати у перекупів. Уже працюють схеми, через які порушують кримінальні справи за шахрайство. Крім того, пальне продають просто з бензовозів, але його вартість у два-три рази вища за офіційну", — додає Денис Чистіков.

Він пов'язує нинішні проблеми із наслідками ударів по військовій логістиці Росії на окупованих землях. Раніше на території півострова працювали великі склади паливно-мастильних матеріалів, однак після атак їхня роль суттєво зменшилася. Тепер паливо доводиться постійно завозити з території Росії.

"Фактично Російська Федерація зараз змушена працювати з коліс. Паливо вже не надходить зі сховищ, а завозиться безпосередньо з території Росії. Це створює додаткові труднощі для забезпечення півострова", — сказав Чистіков.

Система QR-кодів і обмеження за кількістю

Через нестачу бензину окупаційна влада почала вводити обмеження для населення. У Севастополі запровадили систему QR-кодів, а на один автомобіль є обмеження за кількістю літрів пального на добу.

"На сьогодні встановлено ліміт у 20 літрів на кожний транспортний засіб. Також біля АЗС працюють представники влади, які контролюють продаж пального та перевіряють, щоб його не купували повторно", — зазначив Денис Чистіков.

Паливна криза б'є по селах

Найбільше паливна криза б'є по сільських районах. Через дефіцит скорочуються автобусні маршрути між селами та райцентрами, а також виникають ризики для аграрного сектору під час збору врожаю.

Паралельно місцеві жителі почали активно запасатися продуктами тривалого зберігання. За інформацією представництва президента в АР Крим, у магазинах швидко розкуповують крупи, сіль та цукор.

"Є питання щодо збирання врожаю на території Криму. Також люди почали робити запаси продуктів першої необхідності, побоюючись подальшого погіршення ситуації", — каже Честіков.

Раніше Новини.LIVE писали, що після ударів по логістичних маршрутах російські війська змінили напрямки постачання. Частину трафіку вони перекинули в район Армянська, намагаючись зменшити ризики нових уражень. Однак ці маршрути також залишаються вразливими, оскільки проходять через низку мостів і технічних переправ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок регулярних атак на російські нафтопереробні заводи в окупованому Криму та деяких регіонах РФ уже почався дефіцит бензину. Головними цілями для наших захисників стали російські підприємства нафтопереробки, військові заводи та важливі логістичні вузли.