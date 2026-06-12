Окупаційна пастка: Крим опинився за крок до ізоляції

Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України успішно руйнують логістику російських загарбників та створюють умови для повної ізоляції окупованого Криму. Недавні точні удари по чотирьох мостах через Північно-Кримський канал та переправах біля Армянська і Ставок суттєво обмежили можливості ворога. Ці атаки фактично заблокували основні наземні шляхи з Херсонщини. Залізничні та автомобільні артерії півострова невдовзі можуть перетворитися для ворожого угруповання на справжню пастку.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020рр.) Андрій Риженко.

Вразливість півострова

Росіяни тривалий час намагалися створити альтернативні маршрути постачання, оскільки Крим історично повністю залежав від материкової України. Після окупації півдня вони побудували автомобільну дорогу та залізницю, яка стала головною артерією для армії РФ.

"Через цей коридор транзитний постачався порядку 60-70% вантажів потрібних до Крима. І в першу чергу для забезпечення військових формувань, які знаходяться на території як Крима, так і тих формувань, які знаходяться на територіях Запорозької і Херсонської областей", — пояснив Андрій Риженко.

Він додав, що зараз агресор перетворив півострів на військову базу, звідки запускає ракети та дрони по Одесі. Оскільки атакувати ворога в Криму напряму складно через брак ресурсів, Україна діє асиметрично і нищить саме ці логістичні шляхи.

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Ризик блокади

Сьогодні ситуація впевнено рухається до повного перекриття всіх шляхів сполучення для російської армії. Керченський міст після попередніх вибухів став занадто небезпечним для транспортування військових ешелонів, і окупанти бояться його навантажувати.

"Після удару 8 жовтня 2022 року... залізничну гілку ремонтували півтора роки. І зараз вони обмежують, це фактично іграшка Путіна, цей Кримський міст, тому вони обережно відносяться. Відновити паромне постачання, відновити постачання морем танкерами також дуже проблематично", — зазначив капітан 1 рангу запасу.

За словами експерта, така блокада є цілком можливою, а повітряний шлях не здатний закрити великі потреби армії в паливі та боєприпасах, до того ж українські дрони регулярно атакують ворожі аеродроми.

Будівництво трубопроводу

Ідея прокласти нафтопровід із Краснодарського краю є теоретично можливою, але в нинішніх умовах вона малореалістична. Це складний інженерний об'єкт, який потребує західних технологій, яких Росія наразі позбавлена через санкції.

"Це досить габаритна така штука, і не дешева, до речі. Газопровід є, електричний кабель є. Можна побудувати, але чи можна забезпечити його безпеку, це інше питання. По-друге, це коштує серйозних ресурсів... Багато таких нафтопроводів побудовано з технікою, яка шла з заходу до цього", — зауважив експерт.

Тому такий трубопровід буде такою ж легкою і помітною ціллю для українських ракет і безпілотників, як і звичайні мости.

Доля десантних кораблів

Раніше для постачання техніки росіяни активно залучали великі десантні кораблі (ВДК), але українські сили оборони влаштували на них справжнє полювання і змусили ворога заховати залишки флоту в Новоросійську.

"Протягом кожного-одного-двох тижнів ми тапили по одному БДК. Або на переході морем, або при стоянці в одному з портів Криму. Ну наприклад, це було в Феодосії... На щастя для нас у них дуже слабка система протидії таким загрозам, як ці морські наші дрони", — прокоментував Андрій Риженко.

Експерт підкреслює, що половина ворожих десантних кораблів уже знищена, тому окупанти навряд чи ризикнуть знову використовувати їх як транспорт.

Стан переправ

Цивільні пароми в Керченській протоці, які загарбники пристосували для перевезення військових вантажів, боєприпасів та палива, також повністю зупинилися після кількох хвиль українських атак.

"Пароми були тричі атаковані. Наскільки мені відомо, вони виведені з ладу... Техніка зараз не в строю, вона не функціонує, і замінити її нічим, а відремонтувати, ремонт ще триває", — підсумував експерт.

Зараз ці плавзасоби не можуть виконувати свої завдання, а будь-яка спроба вивести їх у море одразу перетворить ремонтні судна на нову відкриту ціль для ЗСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і регулярно використовує нові боєприпаси для ударів по Україні. За даними української розвідки, щомісяця ворог випускає понад сотню балістичних та гіперзвукових снарядів. Аналіз уламків збитих цілей показує, що значна частина з них була виготовлена вже у 2026 році. Це свідчить про те, що вони не затримуються на складах і майже одразу потрапляють до арсеналу російської армії.

Також Новини.LIVE писали, що українські далекобійні удари успішно руйнують логістику та військову машину Кремля. Внаслідок регулярних атак на російські нафтопереробні заводи в окупованому Криму та деяких регіонах РФ уже почався дефіцит бензину. На тлі колосальних втрат на фронті та економічних проблем Україна продовжує тиснути на агресора, щоб змусити його до реальних переговорів.