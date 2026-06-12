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Главная Одесса Оккупационная ловушка: Крым оказался в шаге от изоляции

Оккупационная ловушка: Крым оказался в шаге от изоляции

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 14:58
Оккупационная ловушка: Крым оказался в шаге от изоляции
Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны Украины успешно разрушают логистику российских захватчиков и создают условия для полной изоляции оккупированного Крыма. Недавние точные удары по четырем мостам через Северо-Крымский канал и переправам возле Армянска и Ставок существенно ограничили возможности врага. Эти атаки фактически заблокировали основные наземные пути из Херсонской области. Железнодорожные и автомобильные артерии полуострова вскоре могут превратиться для вражеской группировки в настоящую ловушку.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко.

Уязвимость полуострова

Россияне долгое время пытались создать альтернативные маршруты снабжения, поскольку Крым исторически полностью зависел от материковой Украины. После оккупации юга они построили автомобильную дорогу и железную дорогу, которая стала главной артерией для армии РФ.

"Через этот коридор транзитом поставлялось около 60–70 % грузов, необходимых для Крыма. И в первую очередь для обеспечения военных формирований, находящихся на территории как Крыма, так и тех формирований, которые находятся на территориях Запорожской и Херсонской областей", — пояснил Андрей Рыженко.

Он добавил, что сейчас агрессор превратил полуостров в военную базу, откуда запускает ракеты и дроны по Одессе. Поскольку атаковать врага в Крыму напрямую сложно из-за нехватки ресурсов, Украина действует асимметрично и уничтожает именно эти логистические пути.

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Риск блокады

Сегодня ситуация уверенно движется к полному перекрытию всех путей сообщения для российской армии. Керченский мост после предыдущих взрывов стал слишком опасным для транспортировки военных эшелонов, и оккупанты боятся его нагружать.

"После удара 8 октября 2022 года... железнодорожную ветку ремонтировали полтора года. И сейчас они ограничивают движение, это фактически игрушка Путина, этот Крымский мост, поэтому они осторожно к нему относятся. Восстановить паромное снабжение, восстановить снабжение по морю танкерами также очень проблематично", — отметил капитан 1 ранга запаса.

По словам эксперта, такая блокада вполне возможна, а воздушный путь не способен покрыть большие потребности армии в топливе и боеприпасах, к тому же украинские дроны регулярно атакуют вражеские аэродромы.

Строительство трубопровода

Идея проложить нефтепровод из Краснодарского края теоретически возможна, но в нынешних условиях она малореалистична. Это сложный инженерный объект, требующий западных технологий, которых Россия сейчас лишена из-за санкций.

"Это довольно габаритная штука, и не дешевая, кстати. Газопровод есть, электрический кабель есть. Можно построить, но можно ли обеспечить его безопасность — это другой вопрос. Во-вторых, это требует серьезных ресурсов... Многие такие нефтепроводы строились с использованием техники, которая до этого поставлялась с Запада", — отметил эксперт.

Поэтому такой трубопровод будет такой же легкой и заметной мишенью для украинских ракет и беспилотников, как и обычные мосты.

Судьба десантных кораблей

Ранее для поставки техники россияне активно привлекали большие десантные корабли (БДК), но украинские силы обороны устроили на них настоящую охоту и заставили врага спрятать остатки флота в Новороссийске.

"В течение каждой-одной-двух недель мы топили по одному БДК. Либо при переходе по морю, либо при стоянке в одном из портов Крыма. Ну, например, это было в Феодосии... К счастью для нас, у них очень слабая система противодействия таким угрозам, как наши морские дроны", — прокомментировал Андрей Рыженко.

Эксперт подчеркивает, что половина вражеских десантных кораблей уже уничтожена, поэтому оккупанты вряд ли рискнут снова использовать их в качестве транспорта.

Состояние переправ

Гражданские паромы в Керченском проливе, которые захватчики приспособили для перевозки военных грузов, боеприпасов и топлива, также полностью остановились после нескольких волн украинских атак.

"Паромы были трижды атакованы. Насколько мне известно, они выведены из строя... Техника сейчас не в строю, она не функционирует, и заменить ее нечем, а отремонтировать — ремонт еще продолжается", — подытожил эксперт.

Сейчас эти плавсредства не могут выполнять свои задачи, а любая попытка вывести их в море сразу превратит ремонтные суда в новую открытую цель для ВСУ.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает наращивать производство ракет и регулярно использует новые боеприпасы для ударов по Украине. По данным украинской разведки, ежемесячно враг выпускает более сотни баллистических и гиперзвуковых снарядов. Анализ обломков сбитых целей показывает, что значительная часть из них была изготовлена уже в 2026 году. Это свидетельствует о том, что они не задерживаются на складах и почти сразу попадают в арсенал российской армии.

Также Новини.LIVE писали, что украинские дальнобойные удары успешно разрушают логистику и военную машину Кремля. В результате регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ уже начался дефицит бензина. На фоне колоссальных потерь на фронте и экономических проблем Украина продолжает давить на агрессора, чтобы заставить его к реальным переговорам.

Крым логистика эфир Новини.LIVE
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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