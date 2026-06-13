Крымчане часами стоят в очередях: военные РФ забирают топливо

Очереди на заправке в Крыму. Фото иллюстративное: Alexey Pavlishak/REUTERS

Во временно оккупированном Крыму российские военные получают топливо раньше, чем местные жители. После прибытия бензовозов на заправки оккупанты РФ могут забирать топливо ещё до начала продаж гражданским лицам. На этом фоне на полуострове развивается чёрный рынок бензина.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.

Приоритет для российских войск

Денис Чистиков утверждает, что когда на АЗС поступает новая партия топлива, военнослужащие РФ фактически получают преимущество перед гражданским населением. Он отмечает, что ситуация особенно заметна в северных районах полуострова, где сосредоточено значительное количество воинских подразделений.

"Когда приезжает топливозаправщик на определенные АЗС, то в первую очередь подъезжают российские военнослужащие. Они могут забрать до половины того топлива, которое было доставлено, и при этом пренебрегают любыми очередями", — сказал он.

Читайте также:

Нелегальные схемы с топливом в Крыму

На фоне дефицита в Крыму начали появляться и нелегальные схемы продажи бензина. Часть топлива перепродают через посредников, а отдельные партии реализуют непосредственно из бензовозов.

"Есть информация, что топливо можно приобрести у перекупщиков. Уже работают схемы, по которым возбуждают уголовные дела за мошенничество. Кроме того, топливо продают прямо из бензовозов, но его стоимость в два-три раза выше официальной", — добавляет Денис Чистиков.

Он связывает нынешние проблемы с последствиями ударов по военной логистике России на оккупированных землях. Ранее на территории полуострова работали крупные склады горюче-смазочных материалов, однако после атак их роль существенно уменьшилась. Теперь топливо приходится постоянно завозить с территории России.

"Фактически Российская Федерация сейчас вынуждена работать на ходу. Топливо уже не поступает из хранилищ, а завозится непосредственно с территории России. Это создает дополнительные трудности для обеспечения полуострова", — сказал Чистиков.

Система QR-кодов и ограничения по количеству

Из-за нехватки бензина оккупационные власти начали вводить ограничения для населения. В Севастополе ввели систему QR-кодов, а на один автомобиль установлено ограничение по количеству литров топлива в сутки.

"На сегодняшний день установлен лимит в 20 литров на каждое транспортное средство. Также возле АЗС работают представители власти, которые контролируют продажу топлива и проверяют, чтобы его не покупали повторно", — отметил Денис Чистиков.

Топливный кризис бьет по селам

Больше всего топливный кризис бьет по сельским районам. Из-за дефицита сокращаются автобусные маршруты между селами и райцентрами, а также возникают риски для аграрного сектора во время сбора урожая.

Параллельно местные жители начали активно запасаться продуктами длительного хранения. По информации представительства президента в АР Крым, в магазинах быстро раскупают крупы, соль и сахар.

"Есть вопросы по поводу сбора урожая на территории Крыма. Также люди начали делать запасы продуктов первой необходимости, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации", — говорит Честиков.

Ранее Новини.LIVE писали, что после ударов по логистическим маршрутам российские войска изменили направления поставок. Часть трафика они перебросили в район Армянска, пытаясь уменьшить риски новых поражений. Однако эти маршруты также остаются уязвимыми, поскольку проходят через ряд мостов и технических переправ.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ уже начался дефицит бензина. Главными целями для наших защитников стали российские нефтеперерабатывающие предприятия, военные заводы и важные логистические узлы.