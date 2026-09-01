Почему РФ атакует Одессу: морская блокада и особенности ПВО

Истребитель РФ в небе. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россия продолжает наносить удары по Одессе и области, используя различные виды вооружения. Эти удары направлены не только на устрашение населения, но и на попытки повлиять на работу украинских портов. Враг использует Черное море для атак, вынуждая Украину усиливать защиту побережья.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVЕ.

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Россия стремится к блокаде

Одесса остается важной целью для российских военных из-за её роли в морском экспорте Украины. В то же время противник не имеет возможности провести полноценную морскую блокаду, поэтому пытается оказывать давление ударами по портовой и другой инфраструктуре.

"Российские военные продолжают свои попытки создать условия для морской блокады. Те задачи, которые российский диктатор поставил перед своими военными в Чёрном море в конце прошлого года, они пытаются любым способом реализовать", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, прямая морская блокада для России остается сложной задачей. Поэтому одним из способов давления становятся ракетные и дронные удары.

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"Учитывая, что настоящую морскую блокаду они провести не могут, все, что им остается, — это наносить удары. Переоценить важность морского экспорта для Украины довольно сложно", — добавил пресс-секретарь.

Атаки с моря

Во время последней атаки российские войска снова активно использовали морское направление. Оттуда запускали ударные дроны и боеприпасы, в частности "Бандероль". Такой способ атак дает противнику определенные преимущества из-за особенностей полета над водой.

"Некоторые виды боеприпасов более эффективны именно при использовании над поверхностью воды. Там не нужно обходить рельеф, можно развивать скорость", — рассказал представитель ВМС.

Еще одним фактором является близость оккупированного Крыма к Одесской области. Из-за этого российское вооружение может быстрее достигать региона, а времени на реагирование остается меньше.

"К тому же время полета из Крыма меньше. Поэтому традиционно атаки на Одесскую область происходят именно с этого направления", — добавил он.

Защита осложняется морем

Для украинской ПВО атаки со стороны моря имеют свои особенности. Военным приходится учитывать не только направление полёта целей, но и условия работы непосредственно над водой.

"С моря отражать атаки сложнее. С одной стороны, у тебя как бы чистый горизонт, а с другой — в море подтянуть средства ПВО гораздо сложнее", — заявил Плетенчук.

Отдельной проблемой остается нестабильность морской поверхности. Военные, работающие с катеров, должны учитывать качку и другие условия, которых нет при работе на суше.

"Море — это же не суша, здесь нет такой стабильности. В любом случае есть качка. И, конечно, такие атаки с моря отражать сложнее", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Россия наносит удары из Крыма

По словам Плетенчука, значительная часть средств поражения, используемых против Одесской области, запускается с территории оккупированного Крыма. В то же время военные фиксируют случаи уничтожения вражеских целей, в частности реактивных средств.

"Есть много случаев сбивания, в том числе и реактивных средств. Но тем не менее россияне пытаются менять подходы на этом направлении", — отметил он.

Плетенчук считает, что изменение тактики связано с отсутствием реальных успехов России на море. Поэтому противник всё больше полагается на удары по украинским городам и инфраструктуре.

Россия бережет корабли

Отдельно Плетенчук объяснил, почему российские корабли реже выходят в море для запуска ракет. По его словам, у России ограниченное количество носителей в Черном море, и она старается не подвергать их дополнительной опасности.

"Сейчас максимальное количество носителей в строю составляет пять. Это три надводных корабля и две подводные лодки", — добавил представитель Военно-морских сил ВСУ.

Риски запуска ракет

Несмотря на возможность выхода в море, российские корабли остаются в пункте базирования Новороссийск. Часть ракет противник запускает непосредственно оттуда, что, по словам военного, также создает риски для самих россиян.

"Они фактически используют ракеты с конвейера в большинстве случаев. И производить пуски в пункте базирования опасно, в первую очередь из-за того, что может произойти нештатное срабатывание", — заявил Плетенчук.

В то же время российские войска продолжают использовать авиацию и разведывательные дроны над Черным и Азовским морями. Эта активность остается высокой.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия не отказывается от планов продолжить войну и может стремиться захватить новые украинские территории. Среди них может быть и Одесская область, имеющая стратегическое значение для Украины. В то же время давление на регион уже сказывается на работе портов и морском экспорте. Ситуация остается важной не только для Украины, но и для других стран.

Также Новини.LIVE писали, что Одесская область, как и Киев и другие регионы Украины, продолжает жить под угрозой продолжительных воздушных атак. Россияне применяют различные средства поражения и пытаются измотать украинскую ПВО. При этом целью врага является не только разрушение инфраструктуры, но и постоянное психологическое давление на людей.