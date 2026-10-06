Ночная атака на Одессу 6 октября: последствия удара со стороны России

Разрушения в месте удара. Фото: Одесская ОВА

Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область, нанося удары по региону. В ночь на 6 октября под ударом вновь оказалась Одесса. В результате атаки были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение Олега Кипера о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

В результате ночной атаки российских войск в Одессе было повреждено производственное здание одного из частных предприятий. После удара там возник пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар на месте попадания. Фото: Одесская ОВА

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. К устранению последствий были привлечены более 50 пожарных.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаках

В ночь на 6 октября и утром в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотниками. Первая тревога длилась с 00:04 до 00:58, вторая — с 04:12 до 05:01. Утром, в 07:09, в районе снова объявили тревогу из-за угрозы со стороны дронов. В 07:13 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, который двигался с севера в направлении Южного и Черноморска. В 07:24 поступило сообщение о движении реактивного беспилотника с севера в направлении Одессы. В 07:33 в Одесском районе объявили отбой воздушной тревоги.

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Предыдущая атака

5 октября российские войска нанесли удар по Одесскому району. В результате атаки возник пожар сухой растительности и лесной подстилки. Спасатели ликвидировали очаги возгорания на общей площади три гектара. Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации последствий атаки Госслужбой по чрезвычайным ситуациям были привлечены 22 спасателя и пять единиц техники. Также работали три человека и одна единица техники местной пожарной команды.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября россияне массированно атаковали Одесскую область, повредив промышленную и портовую инфраструктуру. В одном из районов области также загорелись дачные дома. Из-за пожаров над регионом образовалось сильное задымление. Все возгорания уже ликвидированы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в результате российской атаки в ночь на 1 октября был поврежден бизнес-центр. Взрывная волна повредила крышу и фасад двух зданий, выбила окна и частично разрушила стены на пятом этаже. В помещении вспыхнул пожар, который быстро потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем, последствия атаки уточняются.