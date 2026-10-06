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Головна Одеса Атака на Одесу: росіяни вдарили по цивільному підприємству

Атака на Одесу: росіяни вдарили по цивільному підприємству

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6 жовтня 2026 09:21
Нічна атака на Одесу 6 жовтня: наслідки удару Росії
Руйнування на місці удару. Фото: Одеська ОВА

Росія продовжує невпинно атакувати Одещину, завдаючи ударів по регіону. У ніч проти 6 жовтня під ударом знову опинилася Одеса. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Атака РФ на Одесу
Повідомлення Олега Кіпера про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

Унаслідок нічної атаки російських військ в Одесі було пошкоджено виробничу будівлю одного з приватних підприємств. Після удару там виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Обстріл Одеси
Пожежа на місці влучання. Фото: Одеська ОВА

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загорання. До усування наслідків залучали понад 50 вогнеборців.

Атака РФ на Одесу
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

У ніч проти 6 жовтня та вранці в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотниками. Перша тривога тривала з 00:04 до 00:58, друга — з 04:12 до 05:01. Вранці, о 07:09, у районі знову оголосили тривогу через дронову загрозу. О 07:13 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який рухався з півночі в напрямку Південного та Чорноморська. О 07:24 з’явилося повідомлення про рух реактивного безпілотника з півночі в напрямку Одеси. О 07:33 в Одеському районі оголосили відбій повітряної тривоги.

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Попередня атака

5 жовтня, російські війська завдали удару по Одеському району. Внаслідок атаки виникла пожежа сухої рослинності та лісової підстилки. Рятувальники ліквідували займання окремими осередками на загальній площі три гектари. Інформації про постраждалих не надходило.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучали 22 рятувальників та п’ять одиниць техніки. Також працювали троє людей і одна одиниця техніки місцевої пожежної команди.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня росіяни масовано атакували Одещину, пошкодивши промислову та портову інфраструктуру. В одному з районів області також загорілися дачні будинки. Через пожежі над регіоном утворилося сильне задимлення. Усі займання вже ліквідували.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі внаслідок російської атаки, в ніч на 1 жовтня, пошкоджено бізнес-центр. Вибухова хвиля понівечила дах і фасад двох будівель, вибила вікна та частково зруйнувала стіни на п’ятому поверсі. У приміщенні спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину, наслідки атаки уточнюють.

Одеса Новини Одеси обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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