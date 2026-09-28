Вибухи пролунали в Одесі: РФ атакує "шахедами" з моря

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 28 вересня, в Одесі пролунала серія вибухів. Існує загроза застосування дронів з акваторії Чорного моря. Ймовірно, працює ППО. Містянам варто уважно стежити за повідомленнями та реагувати на загрозу.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Вдень, 28 вересня, в Одесі було чутно серію потужних вибухів. Моніторингові канали повідомляли про рух звичайних "шахедів" у напрямку міста. Ймовірно, працювала ППО. Офіційно тривогу в Одеському районі не оголошували.

Містянам варто уважно стежити за повідомленнями про рух дронів та не нехтувати правилами безпеки й спускатися в укриття.

Випробовування дронів

Зазначимо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що над Одещиною могли випробовувати новий реактивний безпілотник або двигун для нього. Під час польоту дрон різко змінював швидкість: спочатку рухався приблизно 250 км/год, потім розігнався до 800 км/год, а згодом знизив швидкість до 500 км/год.

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Він припустив, що йдеться про випробування нового реактивного двигуна на дроні "Герань-4". За його словами, Росія також може тестувати над Одещиною нові модифікації ударних безпілотників і тактику їхнього застосування. Коваленко зазначив, що висока швидкість такого дрона потенційно може ускладнити його перехоплення.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни масовано атакували Одеську область у ніч проти 27 вересня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, автомобілі, медичний заклад, готель, магазин і житловий будинок.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 26 вересня атакували автодорогу на Одещині. Внаслідок удару пошкоджені три вантажівки, одна з яких загорілася. Травм зазнали троє людей, а на місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.