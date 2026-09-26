Росіяни атакували автодорогу на Одещині: троє постраждалих

Росіяни атакували автодорогу на Одещині: горить вантажівка
Російські війська вранці 26 вересня атакували автодорогу на Одещині. Внаслідок удару пошкоджені три вантажівки, одна з яких загорілася. Травм зазнали троє людей, а на місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Росіяни атакували вантажівки на Одещині
Уранці російські війська завдали удару по автодорозі в області. Внаслідок атаки пошкоджені одразу три вантажні автомобілі. В одній із машин після удару виникла пожежа. За даними Олега Кіпера, постраждали троє людей. Наразі на місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки російської атаки.
Наслідки російської атаки у Вилковому
Також стало відомо про наслідки нічної атаки на Ізмаїльський район. Росіяни атакували Вилкове та пошкодили житлову інфраструктуру міста. За даними Ізмаїльскої РДА, після ударів у Вилковому зникла електроенергія. Фахівці ДТЕК працюють над відновленням мереж, а повернути світло мешканцям планують орієнтовно до кінця доби.
Критична інфраструктура громади тим часом працює від генераторів. Воду мешканцям подають за графіком. Після відновлення електропостачання людей просять ощадливо користуватися електроенергією через обмежену пропускну спроможність мереж.
Що ще пошкодили на Одещині 26 вересня
Уночі російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Росіяни пошкодили фасади та скління понад десяти приватних і багатоповерхових житлових будинків. Також понівечили готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства. На двоповерховому недіючому готельно-ресторанному комплексі та в адмінбудівлях виникли пожежі.
Новини.LIVE писали, що 25 вересня росіяни атакували автомобіль енергетиків на Одещині. Один працівник загинув, ще один зазнав поранення. Того ж ранку росіяни завдали серії масованих ударів по Одеському району. Атакою було пошкоджено житловий сектор, логістичні та складські приміщення, де виникли пожежі. Одна людина загинула, ще одну госпіталізували.
Днем раніше, 24 вересня, Новини.LIVE повідомляли, що росіяни під час комбінованої атаки пошкодили лікарню, гімназію, житлові будинки, торговельний центр і склади на Одещині. Тоді травм зазнали двоє людей, а в Одесі та районі після ударів виникли пожежі.