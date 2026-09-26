Росіяни атакували автодорогу на Одещині: троє постраждалих

Одна з вантажівок загорілася внаслідок ранкової атаки росіян на автодорогу Одещини. Фото: Одеська ОВА

Російські війська вранці 26 вересня атакували автодорогу на Одещині. Внаслідок удару пошкоджені три вантажівки, одна з яких загорілася. Травм зазнали троє людей, а на місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Мешканці Вилкового ремонтують дах будинку, пошкодженого внаслідок атаки росіян. Фото: Вилківська міська рада

Росіяни атакували вантажівки на Одещині

Уранці російські війська завдали удару по автодорозі в області. Внаслідок атаки пошкоджені одразу три вантажні автомобілі. В одній із машин після удару виникла пожежа. За даними Олега Кіпера, постраждали троє людей. Наразі на місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки російської атаки.

Уламки пошкоджених конструкцій лежать біля житлового будинку після атаки росіян на Вилкове. Фото: Вилківська міська рада

Уламки та пошкоджені споруди на одному з подвір'їв Вилкового після атаки росіян. Фото: Вилківська міська рада

Наслідки російської атаки у Вилковому

Також стало відомо про наслідки нічної атаки на Ізмаїльський район. Росіяни атакували Вилкове та пошкодили житлову інфраструктуру міста. За даними Ізмаїльскої РДА, після ударів у Вилковому зникла електроенергія. Фахівці ДТЕК працюють над відновленням мереж, а повернути світло мешканцям планують орієнтовно до кінця доби.

Житловий будинок у Вилковому залишився без частини покрівлі внаслідок атаки росіян. Фото: Вилківська міська рада

Частина будівлі у Вилковому зруйнована внаслідок атаки росіян. Фото: Вилківська міська рада

Росіяни пошкодили будівлю та припаркований поруч автомобіль під час атаки на Вилкове. Фото: Вилківська міська рада

Росіяни частково зруйнували будівлю та пошкодили автомобілі під час атаки на Вилкове. Фото: Вилківська міська рада

Критична інфраструктура громади тим часом працює від генераторів. Воду мешканцям подають за графіком. Після відновлення електропостачання людей просять ощадливо користуватися електроенергією через обмежену пропускну спроможність мереж.

Читайте також:

Росіяни пошкодили дах і вибили вікна житлового будинку під час атаки на Вилкове. Фото: Вилківська міська рада

Господарська споруда зазнала пошкоджень унаслідок атаки росіян на Вилкове. Фото: Вилківська міська рада

Що ще пошкодили на Одещині 26 вересня

Уночі російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Росіяни пошкодили фасади та скління понад десяти приватних і багатоповерхових житлових будинків. Також понівечили готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства. На двоповерховому недіючому готельно-ресторанному комплексі та в адмінбудівлях виникли пожежі.

Росіяни пошкодили покрівлю та вікна двоповерхового будинку під час атаки на Вилкове. Фото: Вилківська міська рада

Росіяни пошкодили житловий будинок і господарські споруди під час атаки на Вилкове. Фото: Вилківська міська рада

Автомобіль із вибитим склом та пошкодженим кузовом після атаки росіян на Вилкове. Фото: Вилківська міська рада

Новини.LIVE писали, що 25 вересня росіяни атакували автомобіль енергетиків на Одещині. Один працівник загинув, ще один зазнав поранення. Того ж ранку росіяни завдали серії масованих ударів по Одеському району. Атакою було пошкоджено житловий сектор, логістичні та складські приміщення, де виникли пожежі. Одна людина загинула, ще одну госпіталізували.

Днем раніше, 24 вересня, Новини.LIVE повідомляли, що росіяни під час комбінованої атаки пошкодили лікарню, гімназію, житлові будинки, торговельний центр і склади на Одещині. Тоді травм зазнали двоє людей, а в Одесі та районі після ударів виникли пожежі.