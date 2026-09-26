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Головна Одеса Росіяни вдарили по Одещині: загорівся готельно-ресторанний комплекс

Росіяни вдарили по Одещині: загорівся готельно-ресторанний комплекс

Ua ru
26 вересня 2026 09:32
Росіяни масовано атакували Одещину: пошкоджені будинки
Вогонь охопив будівлю на півдні Одещини після нічної російської атаки. Фото: Одеська ОВА

Російські війська вночі масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини. На півдні регіону пошкоджені житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі підприємства. Через влучання спалахнули пожежі, однак, за попередніми даними, люди не постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС Одещини.

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Рятувальник біля пошкодженої будівлі на Одещині
Рятувальник ліквідовує наслідки нічної російської атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки російської атаки на Одещину

На півдні області росіяни пошкодили десять приватних будинків та дві триповерхові житлові будівлі. У них вибиті вікна та пошкоджені фасади. Також руйнувань зазнали об'єкти на території одного з підприємств.

Пожежа у готельно-ресторанному комплексі на Одещині
Після російської атаки на Одещині загорівся двоповерховий готельно-ресторанний комплекс. Фото: ДСНС Одещини
Рятувальники гасять пожежу після атаки на Одещину
Рятувальники гасять пожежу в пошкодженій російською атакою будівлі на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Через влучання загорівся двоповерховий готельно-ресторанний комплекс, який не працював. Пожежі також виникли в адміністративних будівлях. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. 

Масштабна пожежа після нічної атаки на Одещину
Пожежа на одному з об'єктів на півдні Одещини після нічної російської атаки. Фото: Одеська ОВА

Останні російські атаки на Одесу та Одещину

Напередодні, 25 вересня, російські війська протягом дня атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одещини. Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни вдарили, зокрема, по автомобілю енергетиків — одна людина загинула, є постраждалі. 

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Тієї ж доби росіяни масовано атакували Одеський район. Через одну з атак загинула людина, ще одна постраждала. Вночі в районі шість разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. 

Новини.LIVE також писали, що 24 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Одещині. Тоді були пошкоджені лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та автомобілі, а двоє людей постраждали. 

Одеська область Новини Одеси дрони руйнування обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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