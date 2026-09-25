Атака на Одесу 25 вересня: є загиблий і постраждалий

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Росія не припиняє атакувати Одещину. Під ударом знову опинилася цивільна інфраструктура. У ніч на 25 вересня в Одеському районі шість разів оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Внаслідок однієї з атак загинула людина, ще одна постраждала.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Наслідки атаки

Ворог завдав серії масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора в Одеському районі. Цей термінал вже був раніше атакований.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

За іншими локаціями пошкоджено складські приміщення, які після удару загорілися.

Сильна пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Жертви атаки

Внаслідок атаки одна людина жінка. Також постраждав один чоловік, йлшл госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Читайте також:

Дим в небі після атаки. Фото: Одеська ОВА

Робота рятувальників

На місцях триває ліквідація наслідків обстрілу. Від ДСНС до ліквідації наслідків удару залечалися понад 140 рятувальнів. Їхню роботу ускладнювали постійні повітряні тривогу, наразі усі пожежі загасили.

Пожежа на місці удару. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаки

В Одеському районі перша повітряна тривога через загрозу безпілотників розпочалася о 23:25 24 вересня. Загалом до 6:47 25 вересня сигнал тривоги оголошували шість разів. За словами очільника МВА Сергія Лисака, для Одеси ці атаки минули без наслідків. З 7:06 до 7:51 у місті знову оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 23 вересня, на Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.

Також Новини.LIVE писали, що Росія вночі, 24 вересня, завдала масованого комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджені лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та автомобілі. В Одесі й районі виникли пожежі. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.