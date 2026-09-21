Удар РФ по Одещині: спалахнули складські приміщення

Пожежа на складах. Фото: Одеська ОВА

В ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

Вночі Росія знову завдала удару по Одещині. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів, які раніше вже атакували російські війська.

Палаючий склад. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок удару там спалахнула масштабна пожежа. Наразі займання повністю ліквідоване.

Знищені продукти. Фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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Наслідки атаки на склад. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Гасіння пожежі ускладнювалося повторними сигналами повітряної тривоги. Через загрозу нових ударів рятувальникам доводилося працювати в небезпечних умовах.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 рятувальників ДСНС.

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

Повітряні тривоги в районах Одещини почалися о 23:27 — сигнал про дронову загрозу оголосили в Одеському районі. О 23:34 тривога пролунала в Березівському та Роздільнянському районах, а о 23:54 — у Подільському. Перші відбої почалися після опівночі. О 00:17 відбій оголосили в Роздільнянському та Одеському районах, о 00:31 — у Березівському та Подільському. Водночас о 00:47 загрозу знову дали в Березівському районі, а о 00:49 — в Одеському. О 01:16 у Березівському районі пролунав відбій. О 01:21 дронова загроза виникла одразу в трьох районах — Болградському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському. В Одеському районі відбій оголосили о 01:24, а о 01:54 — у Болградському, Білгород-Дністровському та Ізмаїльському районах.

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нові сигнали пролунали вночі: о 02:16 — у Білгород-Дністровському районі, о 02:37 — у Болградському, о 02:43 — в Ізмаїльському. О 03:21 у всіх трьох районах оголосили відбій. Вранці тривоги знову охопили частину області. О 05:09 сигнал оголосили в Ізмаїльському районі, о 05:17 — у Білгород-Дністровському, о 05:29 — у Болградському. О 05:47 тривога пролунала в Одеському районі, а о 05:57 — у Роздільнянському. О 06:04 відбій оголосили в Болградському та Ізмаїльському районах, о 06:13 — у Білгород-Дністровському. О 06:54 тривогу скасували в Роздільнянському та Одеському районах. Остання тривога пролунала в Одеському районі о 07:49 через дронову загрозу. Відбій пролунав о 08:03.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові у п’ятницю, 18 вересня, атакували центр Одеси реактивним безпілотником. Внаслідок удару пошкоджена адміністративна будівля, виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів. Відомо про сімох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані.

Також Новини.LIVE писали, що Росія, у ніч на 18 вересня, масовано атакувала Одесу й область. Унаслідок ударів є постраждалі та значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, підприємство, склади й автомобілі. Рятувальники працювали на місцях влучань, де спалахнули пожежі, та вже повністю їх ліквідували. Наслідки атаки ще документують правоохоронці.