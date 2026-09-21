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Головна Одеса Удар РФ по Одещині: спалахнула пожежа на складах з продуктами

Удар РФ по Одещині: спалахнула пожежа на складах з продуктами

Ua ru
21 вересня 2026 09:15
Удар РФ по Одещині: спалахнули складські приміщення
Пожежа на складах. Фото: Одеська ОВА

В ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

Вночі Росія знову завдала удару по Одещині. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів, які раніше вже атакували російські війська.

Наслідки удару по Одещині
Палаючий склад. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок удару там спалахнула масштабна пожежа. Наразі займання повністю ліквідоване.

РФ атакувала склади на Одещині
Знищені продукти. Фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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Обстріл Одещини в ніч на 21 вересня
Наслідки атаки на склад. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Гасіння пожежі ускладнювалося повторними сигналами повітряної тривоги. Через загрозу нових ударів рятувальникам доводилося працювати в небезпечних умовах.

Наслідки удару по Одещині
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 рятувальників ДСНС.

Пожежа на складах після удару РФ
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

Повітряні тривоги в районах Одещини почалися о 23:27 — сигнал про дронову загрозу оголосили в Одеському районі. О 23:34 тривога пролунала в Березівському та Роздільнянському районах, а о 23:54 — у Подільському. Перші відбої почалися після опівночі. О 00:17 відбій оголосили в Роздільнянському та Одеському районах, о 00:31 — у Березівському та Подільському. Водночас о 00:47 загрозу знову дали в Березівському районі, а о 00:49 — в Одеському. О 01:16 у Березівському районі пролунав відбій. О 01:21 дронова загроза виникла одразу в трьох районах — Болградському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському. В Одеському районі відбій оголосили о 01:24, а о 01:54 — у Болградському, Білгород-Дністровському та Ізмаїльському районах.

РФ атакувала склади на Одещині
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нові сигнали пролунали вночі: о 02:16 — у Білгород-Дністровському районі, о 02:37 — у Болградському, о 02:43 — в Ізмаїльському. О 03:21 у всіх трьох районах оголосили відбій. Вранці тривоги знову охопили частину області. О 05:09 сигнал оголосили в Ізмаїльському районі, о 05:17 — у Білгород-Дністровському, о 05:29 — у Болградському. О 05:47 тривога пролунала в Одеському районі, а о 05:57 — у Роздільнянському. О 06:04 відбій оголосили в Болградському та Ізмаїльському районах, о 06:13 — у Білгород-Дністровському. О 06:54 тривогу скасували в Роздільнянському та Одеському районах. Остання тривога пролунала в Одеському районі о 07:49 через дронову загрозу. Відбій пролунав о 08:03.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові у п’ятницю, 18 вересня, атакували центр Одеси реактивним безпілотником. Внаслідок удару пошкоджена адміністративна будівля, виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів. Відомо про сімох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані.

Також Новини.LIVE писали, що Росія, у ніч на 18 вересня, масовано атакувала Одесу й область. Унаслідок ударів є постраждалі та значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, підприємство, склади й автомобілі. Рятувальники працювали на місцях влучань, де спалахнули пожежі, та вже повністю їх ліквідували. Наслідки атаки ще документують правоохоронці.

Одеса пожежа Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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