Удар РФ по Одесской области: загорелись складские помещения

Пожар на складах. Фото: Одесская ОВА

В ночь на 21 сентября РФ нанесла удар по Одесской области. В результате удара в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов разразился масштабный пожар. Эти склады и ранее становились мишенью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия атаки

Ночью Россия вновь нанесла удар по Одесской области. Под вражеским ударом оказались складские помещения сети продуктовых супермаркетов, которые ранее уже подвергались атакам российских войск.

Горящий склад. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате удара там вспыхнул масштабный пожар. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Уничтоженные продукты. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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Последствия атаки на склад. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Тушение пожара осложнялось повторными сигналами воздушной тревоги. Из-за угрозы новых ударов спасателям приходилось работать в опасных условиях.

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации последствий атаки были привлечены более 80 спасателей ГСЧС.

Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаках

Воздушные тревоги в районах Одесской области начались в 23:27 — сигнал об угрозе со стороны дронов объявили в Одесском районе. В 23:34 тревога прозвучала в Березовском и Раздельнянском районах, а в 23:54 — в Подольском. Первые отбои начались после полуночи. В 00:17 отбой объявили в Раздельнянском и Одесском районах, в 00:31 — в Березовском и Подольском. В то же время в 00:47 сигнал тревоги снова прозвучал в Березовском районе, а в 00:49 — в Одесском. В 01:16 в Березовском районе прозвучал сигнал об отмене тревоги. В 01:21 угроза с дронов возникла сразу в трёх районах — Болградском, Измаильском и Белгород-Днестровском. В Одесском районе отбой объявили в 01:24, а в 01:54 — в Болградском, Белгород-Днестровском и Измаильском районах.

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Новые сигналы прозвучали ночью: в 02:16 — в Белгород-Днестровском районе, в 02:37 — в Болградском, в 02:43 — в Измаильском. В 03:21 во всех трех районах объявили отбой. Утром тревоги вновь охватили часть области. В 05:09 сигнал объявили в Измаильском районе, в 05:17 — в Белгород-Днестровском, в 05:29 — в Болградском. В 05:47 тревога прозвучала в Одесском районе, а в 05:57 — в Раздельнянском. В 06:04 отбой объявили в Болградском и Измаильском районах, в 06:13 — в Белгород-Днестровском. В 06:54 тревогу отменили в Раздельнянском и Одесском районах. Последняя тревога прозвучала в Одесском районе в 07:49 из-за угрозы со стороны дронов. Отбой прозвучал в 08:03.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные в пятницу, 18 сентября, атаковали центр Одессы реактивным беспилотником. В результате удара было повреждено административное здание, возник пожар, охвативший несколько этажей. Известно о семи пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия в ночь на 18 сентября массированно атаковала Одессу и область. В результате ударов есть пострадавшие и значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, предприятие, склады и автомобили. Спасатели работали на местах попаданий, где вспыхнули пожары, и уже полностью их ликвидировали. Последствия атаки еще документируют правоохранители.