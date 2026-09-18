Масована атака на Одещину 18 вересня: наслідки ударів

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Одещини

Росія ввечері та вночі масовано атакувала Одесу й область. Унаслідок ударів є постраждалі та значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, підприємство, склади й автомобілі. Рятувальники працювали на місцях влучань, де спалахнули пожежі, та вже повністю їх ліквідували. Наслідки атаки ще документують правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

Росія не припиняє атакувати Одещину. Вночі та ввечері ворог завдав масованого удару по регіону. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Пошкоджено одне з підприємств, складські приміщення, резервуари та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Одещини

Повністю зруйновані приватний житловий будинок і надвірна споруда. Ще щонайменше п’ять приватних будинків зазнали пошкоджень. Також постраждали будівля ліцею, теплиці, складські та надвірні споруди, а також кілька автомобілів.

Знищене авто. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Через удари на кількох місцях виникли пожежі. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, які змушували надзвичайників переривати роботу, вогнеборці продовжували ліквідовувати займання. Наразі всі пожежі повністю загасили.

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Діра в стелі. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків залучили понад 130 рятувальників ДСНС і 35 одиниць техніки. Також працювали 18 людей та п’ять одиниць техніки місцевої пожежної команди, шість добровільних пожежників і одна одиниця техніки Асоціації добровільних пожежних України. Крім того, до робіт залучили чотирьох військовослужбовців Національної гвардії та одну одиницю техніки.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

У ніч на 18 вересня Одеський район зазнав атаки безпілотників, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та керованих авіабомб. Першу повітряну тривогу оголосили о 00:41, а вже о 00:54 в Одесі пролунав вибух. Ще один вибух містяни чули о 1:34. Під час атаки Повітряні сили повідомляли про реактивний безпілотник, який рухався з Миколаївщини західним курсом у напрямку Доброслава. Тривога також поширювалася на Роздільнянський та Березівський райони. О 00:55 у трьох районах оголосили відбій.

Ближче до ранку на Одещині оголошували і ракетну загрозу. О 03:38 повідомили про "Бандероль" у напрямку Чорноморського, Південного та Одеси, а о 03:40 — про КАБи, що прямували на Чорноморськ та Лиманку з акваторії Чорного моря. У Роздільнянському та Березівському районах також зафіксували рух "Бандеролі" та КАБа в напрямку Маяків. О 03:52 та 03:55 повідомлялося про вибухи на Одещині. Спільний відбій ракетної загрози в районах оголосили о 04:13.

Після цього протягом ранку повітряні тривоги через дронову загрозу оголошували ще кілька разів. О 04:39 тривогу оголосили в Роздільнянському, Березівському та Одеському районах, а відбій дали о 04:56. О 06:03 загроза виникла в Білгород-Дністровському та Одеському районах, де тривога тривала до 06:09. О 08:00 дронову загрозу оголосили в Одеському районі, а о 08:04 в Одесі знову пролунав вибух. Також повідомлялося про реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська. О 08:20 у трьох районах оголосили відбій.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі після ворожого удару, 16 вересня, спалахнула пожежа. Горіли гаражі, також пошкоджені автомобілі та приватні будинки. На жаль, унаслідок атаки загинула людина.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 17 вересня РФ атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка. Люди оговтуються від пережитого та оцінюють пошкодження своїх квартир. В одному з будинків мешканці опинилися заблокованими через удар і пожежу.