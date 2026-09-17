Обстріл Одеси 17 вересня - пошкоджено висотку

Пошкоджена висотка. Фото: t.me/odesaMVA

Росіяни в ніч з 16 проти 17 вересня масовано атакували Одесу. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської військової адміністрації.

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Наслідки обстрілу Одеси 17 вересня

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, Одеса та Одеська область ще з пізнього вечора 16 вересня та в ніч проти 17 вересня перебувають під атакою росіян. Зокрема, на регіон летіли реактивні дрони, КАБи та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Вже в ніч на 17 вересня начальник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав про перші наслідки обстрілу.

"Одеса під атакою ворога. Пошкоджена багатоповерхівка. Деталі зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях", — йшлося у повідомленні о 00:56.

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Пост Лисака. Фото: скриншот

Оновлено о 01:54

Лисак уточнив, що наразі вже відомо про трьох постраждалих. Серед них — трирічна дитина

Інші атаки

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 вересня ворог теж атакував Одесу та область реактивними дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, склад та виникла пожежа.

Також ми писали, що в ніч проти 15 вересня Одеська область теж потрапила під обстріл. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру, житлові будинки, гаражі та автомобілі.