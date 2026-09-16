Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі російський дрон упав у житловому районі: є загиблий

В Одесі російський дрон упав у житловому районі: є загиблий

Ua ru
16 вересня 2026 16:17
Атака на Одесу реактивним БпЛА: є загиблий і пожежа
Пожежа в гаражі. Фото: Одеська ОВА

Російські війська атакували Одесу реактивним безпілотником. У місті є загиблий, а в одному з районів спалахнула пожежа. Крім того, під ударом також була й область. Там зафіксовано пошкодження житлового будинку та складської будівлі й одного постраждалого. Інформацію про нові наслідки атаки уточнюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Атака на Одесу

В Одесі після ворожого удару спалахнула пожежа. Горіли гаражі, також пошкоджені автомобілі та приватні будинки. На жаль, унаслідок атаки загинула людина. Рідним і близьким загиблого висловили співчуття.

Атака РФ на Одесу
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Одеська МВА

На місцях працюють усі відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Атака РФ на Одесу
Знищене авто в гаражі. Фото: Одеська МВА

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 14:50. У Повітряних силах повідомили, що реактивний БпЛА летить курсом на Південне та Одесу. Вибух у місті пролунав близько 15:06. Відбій повітряної тривоги дали о 15:26.

Читайте також:

Наслідки на Одещині

Крім того, вдень, на Одещині внаслідок ворожої атаки пошкоджено дах приватного житлового будинку, а також фасад і скління складської будівлі. Тоді постраждала одна людина. Обставини та наслідки нової атаки продовжують уточнювати.

Що відомо про атаку

О 11:02 в Одеському районі лунала повітряна тривога через реактивний дрон, який рухався з Чорного моря в бік Чорноморська, про що інформували Повітряні сили. Небезпека тривала до 11:57, коли оголосили відбій.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство в Чорному морі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 1000 об’єктів портової інфраструктури та більше ніж 200 цивільних суден. 

Також Новини.LIVE писали, що росіяни під час масованої атаки на Одещину пошкодили цивільне судно. Ударний безпілотник влучив у морський пошуково-рятувальний буксир "Сапфір", який перебував в одному з портів регіону. Попередньо, люди не постраждали.

Одеса Одеська область обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації