Росія атакує порти Одещини: наслідки для експорту України

Палаюче судно в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство в Чорному морі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 1000 об’єктів портової інфраструктури та більше ніж 200 цивільних суден. Під ударами опиняються порти, причали, якірні стоянки та маршрути. Через нові атаки вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Миколу Калашника.

Реклама

Удари по портах

Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами опиняються порти, причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1 173 об’єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна.

Після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Це безпосередньо впливає на український експорт та створює додаткові ризики для економіки країни.

Альтернативні маршрути

Водночас Україна шукає можливості для продовження роботи бізнесу та перевезення вантажів в умовах постійних атак. Зокрема, йдеться про альтернативні маршрути через залізницю та дунайські порти.

Читайте також:

"Бізнес має продовжувати працювати навіть за нинішнього рівня загроз. Завдання держави — створити для цього можливості. Разом шукаємо альтернативні маршрути для вантажів, насамперед через залізницю та дунайські порти", — заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Микола Калашник.

Ситуація в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія посилила атаки на українську портову інфраструктуру, цивільні судна та морські маршрути. За його словами, через російський ракетний терор фактично зупинилися морський трафік і навігація в Чорному морі.

"Росія зупинила своїм ракетним терором трафік, морську навігацію в Чорному морі, а це теж підважує і глобальну продовольчу безпеку", — заявив Сибіга.

Сибіга наголосив, що такі удари створюють загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки. Він також заявив про необхідність посилити взаємодію з Польщею та іншими європейськими партнерами, щоб відновити свободу судноплавства та забезпечити транзит української продукції до країн Африки й Близького Сходу.

Вплив на аграріїв

Українські аграрії можуть увійти в 2027 рік із частиною нереалізованого врожаю. Навіть після відновлення морського експорту порти не зможуть одразу повернутися до попередніх обсягів роботи через пошкодження інфраструктури. За оцінкою заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, для вивезення нового врожаю та перехідних залишків потрібно щомісяця експортувати 6–7 млн тонн продукції.

Водночас після відновлення морського коридору портові потужності, ймовірно, дозволять відвантажувати близько 4,5 млн тонн на місяць. Через обмежені можливості для експорту фермери вже стикаються з падінням доходів — частину зерна їм доводиться продавати за ціною собівартості або навіть нижче.

Марчук наголосив, що морський експорт важливо відновити незалежно від того, коли саме це станеться. Робота портів упродовж усього року необхідна, щоб Україна могла вивозити зернові та олійні культури й звільняти місця для нового врожаю.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати Одещину з повітря та моря, намагаючись завдати шкоди портовій інфраструктурі й цивільному судноплавству. Україна посилює захист узбережжя та водночас завдає ударів по військових об’єктах РФ. Останні атаки показали, що російські кораблі та порти також залишаються вразливими.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Індія обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі та наслідки російської агресії. Київ поінформував Нью-Делі про удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі. Окремо сторони говорили про мирні зусилля та глобальну продовольчу безпеку. У Києві наголосили, що ця проблема стосується не лише України, а й мільйонів людей у світі.