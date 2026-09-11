Братчук про захист портів Одещини та удари по Новоросійську

Реактивний дрон РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська продовжують атакувати Одещину з повітря та моря, намагаючись завдати шкоди портовій інфраструктурі й цивільному судноплавству. Україна посилює захист узбережжя та водночас завдає ударів по військових об’єктах РФ. Останні атаки показали, що російські кораблі та порти також залишаються вразливими.

Про це в ефірі NV розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

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Росія продовжить терор

За словами Сергія Братчука, під час останньої атаки на Одещину українські сили активно використовували дрони-перехоплювачі та інші засоби ураження. Частину російських безпілотників вдалося знищити над морем. Водночас він наголосив, що РФ, імовірно, продовжить масовані атаки, поки матиме для цього технічні можливості.

"Гучна ніч була в Одесі, дуже гучна, але, наскільки мені зараз відомо, вона без наслідків, що не може не тішити. Ну, а те, що ворог і надалі найближчим часом буде займатися терором, те, що ворог використовує сьогодні своє вікно можливостей, — звісно, буде це робити. Тому масштабування, масштабування і ще раз масштабування відповідних технічних процесів з нашого боку — це те, що може ситуацію змінити", — зазначив Братчук.

Чим захищати порти

Речник Української добровольчої армії звернув увагу на постійні удари по портовій інфраструктурі Одещини. За його словами, небезпека стосується не лише Чорного моря, а й Дунаю, де Росія також атакувала цивільні судна під іноземними прапорами. Напередодні внаслідок удару по цивільному буксиру Teddy загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє членів екіпажу були поранені.

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Братчук вважає, що для захисту портів Україні потрібне подальше посилення протиповітряної та протиракетної оборони, а також збільшення кількості дронів-перехоплювачів і боєприпасів. Він також наголосив на важливості підтримки партнерів.

"Треба антибалістика, це зрозуміло. Про перехоплювачі реактивних дронів ми теж уже зазначили. Це те, що важливо, так само, як і зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності дії. Ті ж самі "Гепарди", наприклад, можуть відпрацьовувати досить ефективно по тих же дронах. Питання боєприпасів, звісно, воно завжди гостре", — сказав він.

Удари по Новоросійську

За даними ЗСУ, у Новоросійську було уражено малий морський тральщик "Железняков", фрегат "Адмірал Ессен" та великий десантний корабель "Пьотр Моргунов". Також підтверджено ураження мазутних сховищ. У ніч на 10 вересня українські сили завдали удару і по Махачкалінському морському торговельному порту в Дагестані. За словами речника УДА, Новоросійськ є важливою базою Чорноморського флоту РФ, де росіяни зосередили ракетоносії та інші військові засоби. Він наголосив, що українським силам вдалося пробити посилену оборону порту.

"Що стосується Новоросійська, так, це основна база Чорноморського флоту Російської Федерації. Це ударна база, ударний кулак, тому що це мова про ракетоносії, про "Калібри", які Росія сховала відповідно до Новоросійська. Там дуже посилене укріплення, там усе зроблено так, як треба. Але, тим не менше, Сили оборони України пробивають і пробили цю оборону", — розповів Братчук.

Росія втратила частину потенціалу

Крім того, Братчук оцінив вплив ураження російських кораблів та пускових установок на можливості РФ завдавати ракетних ударів по Україні. Він зазначив, що пошкодження або знищення відповідних об’єктів безпосередньо зменшує можливості російських військ використовувати "Калібри". За його словами, українські сили й надалі працюватимуть по військовій та портовій інфраструктурі Новоросійська.

"Ми бачимо, що Військово-морські сили дуже добре з "Нептунами" попрацювали, і власне інші структури Сил оборони. І порт Новоросійський треба й далі виносити, тому що там і зерно, зернові термінали, там нафта, найбільший порт у Чорному морі. Все. Цього достатньо для того, аби тут усе виносити. Відповідно, впевнений, це буде продовжуватися", — заявив речник УДА.

Як повідомляли Новини.LIVE, РФ останнім часом дедалі частіше атакує Одесу баражувальними боєприпасами "Бандероль". Окупанти випробовують нові тактики, щоб ускладнити роботу української ППО. Водночас українські захисники шукають способи протидіяти цій загрозі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області ворог застосовує реактивні дрони та намагається тримати регіон у постійній напрузі. Водночас Сили оборони посилюють боротьбу з атакими РФ. Окрему увагу приділяють знищенню носіїв ракет і роботі російської авіації в окупованому Криму.