Братчук о защите портов Одесской области и ударах по Новороссийску

Реактивный дрон РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские войска продолжают наносить удары по Одесской области с воздуха и моря, пытаясь нанести ущерб портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Украина усиливает защиту побережья и одновременно наносит удары по военным объектам РФ. Последние атаки показали, что российские корабли и порты также остаются уязвимыми.

Об этом в эфире NV рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

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Россия продолжит террор

По словам Сергея Братчука, во время последней атаки на Одесскую область украинские силы активно использовали дроны-перехватчики и другие средства поражения. Часть российских беспилотников удалось уничтожить над морем. В то же время он подчеркнул, что РФ, вероятно, продолжит массированные атаки, пока у неё будут для этого технические возможности.

"В Одессе была шумная ночь, очень шумная, но, насколько мне сейчас известно, она обошлась без последствий, что не может не радовать. Ну, а то, что враг и в ближайшее время будет заниматься террором, то, что враг использует сегодня свое окно возможностей, — конечно, будет это делать. Поэтому наращивание, наращивание и ещё раз наращивание соответствующих технических процессов с нашей стороны — это то, что может изменить ситуацию", — отметил Братчук.

Чем защищать порты

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии обратил внимание на постоянные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. По его словам, опасность касается не только Черного моря, но и Дуная, где Россия также атаковала гражданские суда под иностранными флагами. Накануне в результате удара по гражданскому буксиру Teddy погибли двое граждан Азербайджана, ещё двое членов экипажа были ранены.

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Братчук считает, что для защиты портов Украине необходимо дальнейшее усиление противовоздушной и противоракетной обороны, а также увеличение количества дронов-перехватчиков и боеприпасов. Он также подчеркнул важность поддержки со стороны партнеров.

"Нужна противоракетная оборона, это понятно. О перехватчиках реактивных дронов мы тоже уже упоминали. Это важно, так же как и зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности действия. Те же "Гепарды", например, могут достаточно эффективно отрабатывать на тех же дронах. Вопрос боеприпасов, конечно, он всегда острый", — сказал он.

Удары по Новороссийску

По данным ВСУ, в Новороссийске были поражены малый морской тральщик «Железняков», фрегат «Адмирал Эссен» и большой десантный корабль «Петр Моргунов». Также подтверждено поражение мазутных хранилищ. В ночь на 10 сентября украинские силы нанесли удар и по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. По словам представителя УДА, Новороссийск является важной базой Черноморского флота РФ, где россияне сосредоточили ракетоносцы и другие военные средства. Он подчеркнул, что украинским силам удалось пробить усиленную оборону порта.

"Что касается Новороссийска, да, это основная база Черноморского флота Российской Федерации. Это ударная база, ударный кулак, потому что речь идет о ракетоносцах, о «Калибрах», которые Россия сосредоточила именно в Новороссийске. Там очень усиленное укрепление, там всё сделано так, как надо. Но, тем не менее, Силы обороны Украины пробивают и пробили эту оборону", — рассказал Братчук.

Россия потеряла часть потенциала

Кроме того, Братчук оценил влияние поражения российских кораблей и пусковых установок на возможности РФ наносить ракетные удары по Украине. Он отметил, что повреждение или уничтожение соответствующих объектов напрямую снижает возможности российских войск использовать «Калибры». По его словам, украинские силы и в дальнейшем будут наносить удары по военной и портовой инфраструктуре Новороссийска.

"Мы видим, что Военно-морские силы очень хорошо поработали с "Нептунами", как, впрочем, и другие структуры Сил обороны. И порт Новороссийский нужно и дальше уничтожать, потому что там и зерно, и зерновые терминалы, там нефть, крупнейший порт в Черном море. Все. Этого достаточно для того, чтобы здесь все уничтожать. Соответственно, уверен, это будет продолжаться", — заявил представитель УДА.

Как сообщали Новини.LIVE, РФ в последнее время все чаще атакует Одессу баражирующими боеприпасами «Бандероль». Оккупанты испытывают новые тактики, чтобы затруднить работу украинской ПВО. В то же время украинские защитники ищут способы противодействовать этой угрозе.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области враг применяет реактивные дроны и пытается держать регион в постоянном напряжении. В то же время Силы обороны активизируют борьбу с атаками РФ. Особое внимание уделяют уничтожению ракетных носителей и действиям российской авиации в оккупированном Крыму.