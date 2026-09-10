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Головна Одеса РФ атакувала Одесу: пошкоджено гуманітарний склад, є постраждалі

РФ атакувала Одесу: пошкоджено гуманітарний склад, є постраждалі

Ua ru
10 вересня 2026 23:48
Росія атакувала Одещину 10 вересня: пошкоджено гуманітарний склад
Наслідки російського обстрілу Одеси 10 вересня. Фото: Одеська ОВА

Російські окупанти у четвер, 10 вересня, атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено гуманітарний склад. Крім того, загарбники поранили двох людей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Одещини 10 вересня

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації із гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності. Також руйнувань зазнала будівля складу", — зазначив Кіпер.

Російський обстріл Одещини 10 вересня
Пожежа внаслідок російського обстрілу Одещини. Фото: Одеська ОВА

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. Фахівці вже ліквідували пожежу. Наразі на місці російської атаки триває усунення наслідків. 

Удар Росії по Одеській області 10 вересня
Російський обстріл Одещини 10 вересня. Фото: Одеська ОВА

Як писали Новини.LIVE, 10 вересня в Одесі лунали потужні вибухи. Росія атакувала місто реактивними дронами, які летіли з акваторії Чорного моря.

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Крім того, нещодавно ворожі безпілотники атакували пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області. Противник вбив двох людей та поранив ще трьох. Внаслідок обстрілу є значні пошкодження.

Одеса війна Одеська область обстріли гуманітарна допомога склад
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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