Росія атакувала Одещину 10 вересня: пошкоджено гуманітарний склад

Наслідки російського обстрілу Одеси 10 вересня. Фото: Одеська ОВА

Російські окупанти у четвер, 10 вересня, атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено гуманітарний склад. Крім того, загарбники поранили двох людей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Одещини 10 вересня

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації із гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності. Також руйнувань зазнала будівля складу", — зазначив Кіпер.

Пожежа внаслідок російського обстрілу Одещини. Фото: Одеська ОВА

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. Фахівці вже ліквідували пожежу. Наразі на місці російської атаки триває усунення наслідків.

Російський обстріл Одещини 10 вересня. Фото: Одеська ОВА

Як писали Новини.LIVE, 10 вересня в Одесі лунали потужні вибухи. Росія атакувала місто реактивними дронами, які летіли з акваторії Чорного моря.

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Крім того, нещодавно ворожі безпілотники атакували пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області. Противник вбив двох людей та поранив ще трьох. Внаслідок обстрілу є значні пошкодження.