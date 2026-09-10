РФ атакує Одесу реактивними БпЛА: лунають вибухи

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі, зараз, 10 вересня пролунав потужний вибух. Ворог атакує місто реактивними БпЛА з акваторії Чорного моря. Впродовж дня на обласний центр летіло вже декілька дронів.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибухи в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

10 вересня, Росія атакувала Одесу реактивним безпілотником з акваторії Чорного моря. За даними моніторингових каналів БпЛА облетів декілька районів міста. Ймовірно містяни чули роботу ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Що таке реактивний дрон

Реактивний дрон — це безпілотник, який рухається завдяки реактивному двигуну. На відміну від дронів із гвинтами, він розвиває значно вищу швидкість, тому його складніше вчасно виявити та збити. Такі безпілотники можуть використовуватися для ударів по наземних цілях.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

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Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі 8 вересня атакувала передмістя Одеси балістичними ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема один із найбільших промтоварних ринків "7 км". Там пошкоджені торговельні павільйони та господарські споруди. Загалом через атаку постраждали троє чоловіків, одного з них госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що Російські безпілотники вночі, 9 вересня, атакували пункт пропуску "Старокозаче" на Одещині. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє постраждали. Пошкоджено інфраструктуру пункту та прилеглу територію, знищено автобуси, вантажні й легкові автомобілі. На місці спалахнули пожежі, а роботу пункту пропуску призупинили.