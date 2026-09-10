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Главная Одесса Мощный взрыв прогремел в Одессе: город под атакой реактивных дронов

Мощный взрыв прогремел в Одессе: город под атакой реактивных дронов

Ua ru
10 сентября 2026 15:39
Россия атакует Одессу реактивными БПЛА: слышны взрывы
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 10 сентября, прогремел мощный взрыв. Враг атакует город реактивными БПЛА с акватории Чёрного моря. В течение дня на областной центр уже летело несколько дронов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Сообщения о взрывах в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

10 сентября Россия атаковала Одессу реактивным беспилотником из акватории Черного моря. По данным мониторинговых каналов, БПЛА облетел несколько районов города. Вероятно, горожане слышали работу ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Что такое реактивный дрон

Реактивный дрон — это беспилотник, который движется благодаря реактивному двигателю. В отличие от дронов с винтами, он развивает значительно более высокую скорость, поэтому его сложнее вовремя обнаружить и сбить. Такие беспилотники могут использоваться для нанесения ударов по наземным целям.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть на онлайн-карте. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

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Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью 8 сентября атаковала пригород Одессы баллистическими ракетами. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности один из крупнейших промтоварных рынков "7 км". Там повреждены торговые павильоны и хозяйственные постройки. Всего в результате атаки пострадали трое мужчин, одного из них госпитализировали.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские беспилотники ночью 9 сентября атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области. В результате удара погибли два человека, ещё трое пострадали. Повреждена инфраструктура пункта и прилегающая территория, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. На месте вспыхнули пожары, а работа пункта пропуска была приостановлена.

Одесса взрыв Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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