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Головна Одеса Атаковано КПП на Одещині, загинули двоє людей: як доїхати до Молдови

Атаковано КПП на Одещині, загинули двоє людей: як доїхати до Молдови

Ua ru
9 вересня 2026 09:30
Росія атакувала пункт пропуску «Старокозаче» на Одещині
Знищений автобус. Фото: Одеська ОВА

Російські безпілотники вночі атакували пункт пропуску "Старокозаче" на Одещині. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє постраждали. Пошкоджено інфраструктуру пункту та прилеглу територію, знищено автобуси, вантажні й легкові автомобілі. На місці спалахнули пожежі, а роботу пункту пропуску призупинили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Жертви атаки

Унаслідок атаки загинули двоє цивільних, які перебували біля пункту пропуску. Ще троє — отримали поранення. Рятувальники евакуювали із місця удару 16 людей. Їх автобусом доправили на безпечну відстань для тимчасового розміщення.

РФ атакувала КПП Старокозаче
Пошкоджений автобус. Фото: Одеська ОВА

Наслідки удару

Під час атаки пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Також знищено автобуси, вантажні та легкові автомобілі.

Дроновий удар по Одещині
Згоріле авто. Фото: ДСНС Одещини

Через удар спалахнули пожежі. До ліквідації наслідків залучили 30 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС.

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Наслідки атаки на Одещину: робота КПП
Пошкоджена будівля. Фото: Одеська ОВА

Роботу міжнародного пункту пропуску "Старокозаче" наразі призупинено.

Що відомо про атаку

У Білгород-Дністровському районі повітряну тривогу через загрозу дронів оголосили 8 вересня о 22:35. О 22:58 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА, які рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Татарбунарів. Відбій повітряної тривоги оголосили о 23:58.

Затори до Паланки

Зазначимо, проїхати до Молдови можна ще через два пункти пропуску. На маршруті до КПП "Паланка — Маяки — Удобне" наразі фіксують суттєві затори. Автомобілі скупчилися біля н.п. Маяки, поблизу Нижньодністровського парку, а найбільша черга утворилася безпосередньо на самому кордоні. За даними Google Maps, орієнтовний час поїздки цією ділянкою становить близько 1 години 22 хвилини.

Затори до Молдови
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Затримки також є на маршруті до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Скупчення автомобілів зафіксували на під’їздах до транзитної ділянки молдовського кордону. Орієнтовний час у дорозі становить близько 4 годин 33 хвилини.

Наслідки атаки на Одещину: затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі 8 вересня атакувала передмістя Одеси балістичними ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема один із найбільших промтоварних ринків "7 км". Там пошкоджені торговельні павільйони та господарські споруди. Загалом через атаку постраждали троє чоловіків, одного з них госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.

Одеса КПП Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини виїзд до Молдови
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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