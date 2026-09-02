Нічна атака на Одесу 2 вересня: наслідки для міста

Діра в будівлі. Фото: Новини.LIVE

Вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафільмували наслідки.

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Життя триває

Після атаки місто поступово повертається до звичного ритму. Комунальні служби прибирають території, а місцеві заклади намагаються продовжувати роботу попри пошкодження та наслідки удару. Працівник однієї з кав'ярень Юрій розповів, що вночі був удома неподалік і чув атаку. Вранці він прийшов на роботу та допомагає прибирати територію.

"Звісно, страшно. Але, знаєте, ти до цього психологічно звикаєш. Це ламає тебе. Дім, слава Богу, не постраждав. А як по-іншому? Роботу ніхто не скасовував. Трошки, я так розумію, розгребли завали. Як самі бачите, тут потроху працюємо. Я намагаюся обслуговувати клієнтів і трохи займаюся прибиранням", — розповів Юрій.

Юрій про роботу після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований заклад. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла

Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина мешканців Одеського району області, зокрема Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів Одеси, залишилася без електрики. Енергетики вже працюють над відновленням живлення. Фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути електроенергію в оселі.

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Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Проблеми з водою

У Пересипському районі через перебої виникли проблеми з водопостачанням. Для мешканців організували підвіз технічної води автоцистернами. З 09:00 воду можна набрати за такими адресами:

парк Ентузіастів;

вул. Академіка Заболотного, 12;

вул. Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1;

вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1 — у дворі;

вул. 28-ї бригади (Паустовського), 29 — навпроти арки;

вул. Семена Палія, 70 — біля магазину "Єва";

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 155;

вул. Лузанівська, 67 — біля офісу КК "Клевер".

Комунальники усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE

Також із 07:00 до 22:00 працюють бюветні комплекси на вул. Кримській, 71ю та вул. Героїв оборони Одеси, 60-В. Мешканців просять за можливості зробити запас води та стежити за подальшими повідомленнями.

Вхід у бізнес-центр. Фото: Новини.LIVE

Робота електротранспорту

Через нестачу потужностей після атаки тимчасово зупинили електротранспорт. Трамваї та тролейбуси наразі не курсують. Пасажирам радять врахувати це під час планування поїздок містом. Про відновлення руху повідомлять додатково.

Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

Росія протягом ночі масовано атакувала Одесу та Одеську область. Під ударом опинилися житлова й енергетична інфраструктура. У місті пошкоджені багатоповерхівки, бізнес-центр, приватне підприємство та автозаправна станція. Внаслідок удару в одному з пошкоджених об'єктів виникли займання. Рятувальники також надавали допомогу людям, які пережили атаку.

"Було влучання в будівлю бізнес-центру з подальшим загорянням окремих приміщень. Там пошкоджено скління та фасад будівлі, а також поруч розташовані автомобілі. За іншою адресою пошкоджень зазнали приватне підприємство, будинок і техніка, також повністю зруйнована автозаправна станція. На місцях працювали наші психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям", — повідомив пресофіцер ДСНС Одещини Олександр Колосюк.

Зруйнована кав'ярня. Фото: Новини.LIVE

Люди розбирають завали. Фото: Новини.LIVE

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, серед них одна дитина. Двоє людей госпіталізовані. До ліквідації наслідків залучили понад 120 рятувальників і 22 одиниці техніки. Пожежі вже ліквідували.

Понівечені ролети. Фото: Новини.LIVE

Комунальники забивають вікна. Фото: Новини.LIVE

Руйнації біля будівлі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 2 вересня, Росія атакувала Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Повітряні сили повідомляли про рух цілей у напрямку обласного центру з моря. Моніторингові канали уточнювали, що загроза для Пересипського району та центру міста.