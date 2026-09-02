Уночі 2 вересня 2026 року в Одесі прогриміли вибухи

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У ніч проти середи, 2 вересня, в Одесі неодноразово лунали вибухи. Місто опинилося під атакою БпЛА, баражуючих боєприпасів "Бандероль" і ракет. Через загрозу удару повітряну тривогу оголосили у всій Одеській області. Унаслідок обстрілу зазнала пошкоджень інфраструктура. Є руйнування житлових будинків.

Про це з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака повідомляє Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку на Одесу вночі 2 вересня

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 01:56. О 02:27 Повітряні Сили ЗС України попередили про баражуючі боєприпаси "Бандероль", які летіли з Чорного моря в напрямку Одеси. О 02:28 додалася загроза застосування балістичного озброєння з півдня. О 02:56 військові зазначили, що на Одесу з моря летять КАБи, а 02:58 у напрямку міста зафіксували "Бандеролі". О 02:59 Повітряні Сили ЗС України закликали всіх, хто перебуває в Одесі, пройти в укриття.

Станом на 03:01 на місто з моря летіла ще одна партія КАБів.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 2 вересня

Станом на 03:02 повітряна тривога, крім Одеської області, триває в Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Харківщини та Чернігівщини.

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