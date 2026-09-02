Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі прогриміли потужні вибухи: є руйнування будинків

В Одесі прогриміли потужні вибухи: є руйнування будинків

Ua
2 вересня 2026 03:02
Уночі 2 вересня 2026 року в Одесі прогриміли вибухи
Термінова новина

У ніч проти середи, 2 вересня, в Одесі неодноразово лунали вибухи. Місто опинилося під атакою БпЛА, баражуючих боєприпасів "Бандероль" і ракет. Через загрозу удару повітряну тривогу оголосили у всій Одеській області. Унаслідок обстрілу зазнала пошкоджень інфраструктура. Є руйнування житлових будинків.

Про це з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про атаку на Одесу вночі 2 вересня 

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 01:56. О 02:27 Повітряні Сили ЗС України попередили про баражуючі боєприпаси "Бандероль", які летіли з Чорного моря в напрямку Одеси. О 02:28 додалася загроза застосування балістичного озброєння з півдня. О 02:56 військові зазначили, що на Одесу з моря летять КАБи, а 02:58 у напрямку міста зафіксували "Бандеролі". О 02:59 Повітряні Сили ЗС України закликали всіх, хто перебуває в Одесі, пройти в укриття.

Станом на 03:01 на місто з моря летіла ще одна партія КАБів.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 2 вересня 

Станом на 03:02 повітряна тривога, крім Одеської області, триває в Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Харківщини та Чернігівщини.

Читайте також:

Новина доповнюється

вибух обстріли війна в Україні обстріл Одеси атака дронами на Одесу
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації