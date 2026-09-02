Ночью 2 сентября 2026 года в Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели мощные взрывы: есть разрушения домов
В ночь на среду, 2 сентября, в Одессе неоднократно раздавались взрывы. Город подвергся атаке БпЛА, баражирующих боеприпасов "Бандероль", КАБов и ракет. Из-за угрозы удара объявили воздушную тревогу во всей Одесской области. В результате обстрела получила повреждения инфраструктура. Есть разрушения жилых домов.
Об этом со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщает Новини.LIVE.
Что известно об атаке на Одессу ночью 2 сентября
Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 01:56. В 02:27 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о баражирующих боеприпасах "Бандероль", которые летели с Черного моря в направлении Одессы. В 02:28 добавилась угроза применения баллистического вооружения с юга. В 02:56 военные сообщили, что на Одессу с моря летят КАБы, а в 02:58 в направлении города зафиксировали "Бандероли". В 02:59 Воздушные Силы ВС Украины призвали всех, кто находится в Одессе, пройти в укрытия.
Где объявили воздушную тревогу ночью 2 сентября
По состоянию на 03:00 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Также на карте воздушных тревог красные части Днепропетровщины, Донетчины, Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что в ночь на 1 сентября Одесская область оказалась под комбинированным российским ударом. Получил повреждения и временно прекратил работу международный пункт пропуска "Орловка". Кроме того, атака повреждила частные домовладения и швейный цех. Травмировались семеро мужчин — четырех из них госпитализировали.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Нафтогаз писал, что ночью 1 сентября Россия атаковала ракетами и ударными дронами Одесскую ТЭЦ. Пострадало основное и вспомогательное оборудование теплоэлектроцентрали. Насколько масштабные повреждения — выяснят после разбора завалов.