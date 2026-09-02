Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе прогремели мощные взрывы: есть разрушения домов

В Одессе прогремели мощные взрывы: есть разрушения домов

Ua ru
2 сентября 2026 03:00
Ночью 2 сентября 2026 года в Одессе прогремели взрывы
Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на среду, 2 сентября, в Одессе неоднократно раздавались взрывы. Город подвергся атаке БпЛА, баражирующих боеприпасов "Бандероль", КАБов и ракет. Из-за угрозы удара объявили воздушную тревогу во всей Одесской области. В результате обстрела получила повреждения инфраструктура. Есть разрушения жилых домов.

Об этом со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Ночью 2 сентября 2026 года РФ нанесла массированный удар по Одессе
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно об атаке на Одессу ночью 2 сентября

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 01:56. В 02:27 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о баражирующих боеприпасах "Бандероль", которые летели с Черного моря в направлении Одессы. В 02:28 добавилась угроза применения баллистического вооружения с юга. В 02:56 военные сообщили, что на Одессу с моря летят КАБы, а в 02:58 в направлении города зафиксировали "Бандероли". В 02:59 Воздушные Силы ВС Украины призвали всех, кто находится в Одессе, пройти в укрытия.

Ночная атака 2 сентября 2026 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Где объявили воздушную тревогу ночью 2 сентября

Воздушная тревога ночью 2 сентября 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 03:00 2 сентября 2026 года

По состоянию на 03:00 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Также на карте воздушных тревог красные части Днепропетровщины, Донетчины, Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что в ночь на 1 сентября Одесская область оказалась под комбинированным российским ударом. Получил повреждения и временно прекратил работу международный пункт пропуска "Орловка". Кроме того, атака повреждила частные домовладения и швейный цех. Травмировались семеро мужчин — четырех из них госпитализировали.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Нафтогаз писал, что ночью 1 сентября Россия атаковала ракетами и ударными дронами Одесскую ТЭЦ. Пострадало основное и вспомогательное оборудование теплоэлектроцентрали. Насколько масштабные повреждения — выяснят после разбора завалов.

взрыв обстрелы война в Украине обстрел Одессы атака дронами по Одессе
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации