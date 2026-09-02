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Главная Одесса Тяжелая ночь для Одессы: фото разрушенных домов и школ

Тяжелая ночь для Одессы: фото разрушенных домов и школ

Ua ru
2 сентября 2026 10:44
Ночная атака на Одессу 2 сентября: последствия для города
Дыра в здании. Фото: Новини.LIVE

Ночью 2 сентября российские войска атаковали Одессу и область. В городе повреждены жилые дома, офисы, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Известно о восьми пострадавших, среди них — ребенок. Горожане до сих пор приходят в себя после удара. Наблюдаются перебои с электричеством, водой и работой электротранспорта.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и запечатлели последствия.

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Жизнь продолжается

После атаки город постепенно возвращается к привычному ритму. Коммунальные службы убирают территории, а местные заведения пытаются продолжать работу, несмотря на повреждения и последствия удара. Работник одной из кофеен Юрий рассказал, что ночью был дома неподалеку и слышал атаку. Утром он пришел на работу и помогает убирать территорию.

"Конечно, страшно. Но, знаете, к этому психологически привыкаешь. Это ломает тебя. Дом, слава Богу, не пострадал. А как по-другому? Работу никто не отменял. Немного, я так понимаю, разгребли завалы. Как сами видите, здесь понемногу работаем. Я стараюсь обслуживать клиентов и немного занимаюсь уборкой", — рассказал Юрий.

РФ масовано атакувала Одесу
Юрий о работе после обстрела. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила по Одесі в ніч на 2 вересня
Разрушенное заведение. Фото: Новини.LIVE

Отключение света

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры часть жителей Одесского района области, в частности Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы, осталась без электричества. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома.

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Удар РФ по Одесі вночі, 2 вересня
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Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Проблемы с водой

В Пересыпском районе из-за перебоев возникли проблемы с водоснабжением. Для жителей организовали подвоз технической воды автоцистернами. С 09:00 воду можно набрать по следующим адресам:

  • парк Энтузиастов;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1;
  • ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 — во дворе;
  • ул. 28-й бригады (Паустовского), 29 — напротив арки;
  • ул. Семена Палия, 70 — возле магазина "Ева";
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155;
  • ул. Лузановская, 67 — возле офиса КК "Клевер".
Удар РФ по Одесі вночі, 2 вересня
Коммунальщики устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE

Также с 07:00 до 22:00 работают бюветные комплексы на ул. Крымской, 71, и ул. Героев обороны Одессы, 60-В. Жителей просят по возможности запастись водой и следить за дальнейшими сообщениями.

Росія вдарила по Одесі в ніч на 2 вересня
Вход в бизнес-центр. Фото: Новини.LIVE

Работа электротранспорта

Из-за нехватки мощностей после атаки временно приостановили движение электротранспорта. Трамваи и троллейбусы пока не курсируют. Пассажирам рекомендуют учесть это при планировании поездок по городу. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Удар РФ по Одесі вночі, 2 вересня
Повреждённый автомобиль. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила по Одесі в ніч на 2 вересня
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки

Россия в течение ночи массированно атаковала Одессу и Одесскую область. Под ударом оказались жилая и энергетическая инфраструктура. В городе повреждены многоэтажные дома, бизнес-центр, частное предприятие и автозаправочная станция. В результате удара в одном из поврежденных объектов возникли возгорания. Спасатели также оказывали помощь людям, пережившим атаку.

"Произошло попадание в здание бизнес-центра с последующим возгоранием отдельных помещений. Там повреждены остекление и фасад здания, а также расположенные рядом автомобили. По другому адресу повреждения получили частное предприятие, дом и техника, также полностью разрушена автозаправочная станция. На местах работали наши психологи ГСЧС, которые оказывали необходимую помощь людям", — сообщил пресс-офицер ГСЧС Одесской области Александр Колосюк.

Удар РФ по Одесі вночі, 2 вересня
Разрушенное кафе. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Одесі вночі, 2 вересня
Люди расчищают завалы. Фото: Новини.LIVE

По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Двое людей госпитализированы. К ликвидации последствий привлекли более 120 спасателей и 22 единицы техники. Пожары уже потушены.

Росія вдарила по Одесі в ніч на 2 вересня
Изуродованные рольставни. Фото: Новини.LIVE
РФ масовано атакувала Одесу
Коммунальщики забивают окна. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила по Одесі в ніч на 2 вересня
Разрушения возле здания. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки имеются повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака повлекла за собой последствия для гражданских объектов города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 2 сентября Россия атаковала Одессу баражирующими боеприпасами типа «Бандероль». Воздушные силы сообщали о движении целей в направлении областного центра со стороны моря. Мониторинговые каналы уточняли, что угроза касается Пересыпского района и центра города.

Одесса атака фоторепортаж обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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