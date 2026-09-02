Унаслідок нічної атаки на Одесу 2 вересня 2026 року постраждали щонайменше троє людей

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Одеській області

Уночі в середу, 2 вересня, армія РФ атакувала Одесу. Зазнали руйнувань житлові будинки. Постраждали щонайменше троє людей: двоє дорослих і дитина. Інформацію щодо наслідків обстрілу уточнюють. Повітряна тривога триває — імовірність удару зберігається.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлень Сергія Лисака

Що відомо про обстріл Одеси вночі 2 вересня

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 01:56. Станом на 04:40 вона досі триває. Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух КАБів, БпЛА баражуючих боєприпасів "Бандероль" у напрямку міста.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака писав, що вночі 2 вересня Одесу обстріляли росіяни. По місту скерували реактивні БпЛА, баражуючі боєприпаси "Бандероль", КАБИ. Неодноразово лунали вибухи.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що в ніч проти 1 серпня армія РФ обстріляла міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні Одещини та Румунії. Крім того, під ударом опинилися приватні домоволодіння і швейний цех. Постраждали семеро чоловіків — чотирьом із них знадобилася госпіталізація.