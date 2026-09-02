Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ обстріляла будинки в Одесі: серед постраждалих — дитина

РФ обстріляла будинки в Одесі: серед постраждалих — дитина

Ua ru
2 вересня 2026 04:47
Унаслідок нічної атаки на Одесу 2 вересня 2026 року постраждали щонайменше троє людей
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Одеській області

Уночі в середу, 2 вересня, армія РФ атакувала Одесу. Зазнали руйнувань житлові будинки. Постраждали щонайменше троє людей: двоє дорослих і дитина. Інформацію щодо наслідків обстрілу уточнюють. Повітряна тривога триває — імовірність удару зберігається.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Реклама
Уночі 2 вересня 2026 року РФ обстріляла Одесу
Скриншот повідомлень Сергія Лисака

Що відомо про обстріл Одеси вночі 2 вересня 

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 01:56. Станом на 04:40 вона досі триває. Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух КАБів, БпЛА баражуючих боєприпасів "Бандероль" у напрямку міста. 

Нічна атака РФ 2 вересня 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака писав, що вночі 2 вересня Одесу обстріляли росіяни. По місту скерували реактивні БпЛА, баражуючі боєприпаси "Бандероль", КАБИ. Неодноразово лунали вибухи.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що в ніч проти 1 серпня армія РФ обстріляла міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні Одещини та Румунії. Крім того, під ударом опинилися приватні домоволодіння і швейний цех. Постраждали семеро чоловіків — чотирьом із них знадобилася госпіталізація.

Читайте також:
обстріли війна в Україні постраждалі обстріл Одеси
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації