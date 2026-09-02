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Главная Одесса Россия обстреляла дома в Одессе: среди пострадавших — ребенок

Россия обстреляла дома в Одессе: среди пострадавших — ребенок

Ua ru
2 сентября 2026 04:47
В результате ночной атаки на Одессу 2 сентября 2026 года пострадали по меньшей мере три человека
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Одесской области

Ночью в среду, 2 сентября, армия РФ обстреляла Одессу. Получили повреждения жилые дома. Пострадали как минимум три человека: двое взрослых и один ребенок. Информацию о последствиях обстрела уточняют. Воздушная тревога продолжается — вероятность удара сохраняется.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

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Ночью 2 сентября 2026 года РФ обстреляла Одессу
Скриншот сообщений Сергея Лысака

Что известно об обстреле Одессы ночью 2 сентября

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 01:56. По состоянию на 04:40 она до сих пор продолжается. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении КАБ, БпЛА и баражирующих боеприпасов "Бандероль" в направлении города.

Ночная атака РФ 2 сентября 2026 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал, что ночью 2 сентября Одессу обстреляли россияне. На город направили реактивные БпЛА, баражирующие боеприпасы "Бандероль" и КАБы. Неоднократно раздавались взрывы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера писал, что в ночь на 1 августа армия РФ обстреляла международный пункт пропуска "Орловка" на границе Одесской области и Румынии. Кроме того, под обстрел попали частные дома и швейный цех. Пострадали семеро мужчин — четверым из них понадобилась госпитализация.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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