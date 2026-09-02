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Головна Одеса В Одесі пролунали вибухи: РФ атакує місто дронами

В Одесі пролунали вибухи: РФ атакує місто дронами

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2 вересня 2026 08:57
Росія атакує Одесу "Бандеролями": у місті лунають вибухи
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі, зараз, 2 вересня лунають потужні вибухи. Ворог атакує місто баражуючими боєприпасами "Бандероль" з акваторії Чорного моря. Також чутно роботу ППО. Містян закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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В Одесі пролунали вибухи
Повідомлення про вибухи в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Зранку, 2 вересня, Росія атакувала Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Повітряні сили повідомляли про рух цілей у напрямку обласного центру з моря. Моніторингові канали уточнювали, що загроза для Пересипського району та центру міста. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Що відомо про боєприпас "Бандероль"

Баражуючий боєприпас типу "Бандероль" — російський реактивний ударний безпілотник, який використовують для ураження наземних цілей. За відкритими даними, він має реактивний двигун і може нести значну бойову частину. РФ застосовує цей тип озброєння під час атак по Україні. "Бандероль" також називають гібридом ударного дрона та малогабаритної крилатої ракети.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

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Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Одеса вибух обстріли атака обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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