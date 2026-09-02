Россия атакует Одессу «Бандеролями»: в городе слышны взрывы

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одессе сейчас, 2 сентября, слышны мощные взрывы. Враг атакует город баражирующими боеприпасами "Бандероль" из акватории Черного моря. Также слышна работа ПВО. Горожан призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Сообщение о взрывах в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Утром, 2 сентября, Россия атаковала Одессу баражирующими боеприпасами типа «Бандероль». Воздушные силы сообщали о движении целей в направлении областного центра со стороны моря. Мониторинговые каналы уточняли, что угроза касается Пересыпского района и центра города. Информация о последствиях пока отсутствует.

Что известно о боеприпасе «Бандероль»

Баражирующий боеприпас типа «Бандероль» — российский реактивный ударный беспилотник, который используется для поражения наземных целей. По открытым данным, он оснащён реактивным двигателем и может нести значительный боевой заряд. РФ применяет этот тип вооружения во время атак на Украину. «Бандероль» также называют гибридом ударного дрона и малогабаритной крылатой ракеты.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

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Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.