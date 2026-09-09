Россия атаковала контрольно-пропускной пункт "Старокозаче" в Одесской области

Разрушенный автобус. Фото: Одесская ОВА

Российские беспилотники ночью атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области. В результате удара погибли два человека, ещё трое получили ранения. Повреждена инфраструктура пункта и прилегающая территория, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. На месте вспыхнули пожары, а работа пункта пропуска приостановлена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Жертвы атаки

В результате атаки погибли двое гражданских лиц, находившихся возле пункта пропуска. Еще трое получили ранения. Спасатели эвакуировали с места удара 16 человек. Их на автобусе доставили на безопасное расстояние для временного размещения.

Поврежденный автобус. Фото: Одесская ОВА

Последствия удара

В ходе атаки были повреждены инфраструктура пункта пропуска и прилегающая территория. Также уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили.

Сгоревший автомобиль. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате удара вспыхнули пожары. К ликвидации последствий были привлечены 30 спасателей и семь единиц техники ГСЧС.

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Поврежденное здание. Фото: Одесская ОВА

Работа международного пункта пропуска "Старокозаче" на данный момент приостановлена.

Что известно об атаке

В Белгород-Днестровском районе воздушную тревогу из-за угрозы дронов объявили 8 сентября в 22:35. В 22:58 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА, которые двигались из акватории Чёрного моря в направлении Татарбунаров. Отбой воздушной тревоги объявили в 23:58.

Пробки до Паланки

Отметим, что проехать в Молдову можно еще через два контрольно-пропускных пункта. На маршруте к КПП "Паланка — Маяки — Удобное" в настоящее время фиксируются значительные заторы. Автомобили скопились возле населённого пункта Маяки, недалеко от Нижнеднестровского парка, а самая большая очередь образовалась непосредственно на самой границе. По данным Google Maps, ориентировочное время поездки по этому участку составляет около 1 часа 22 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Рени

Задержки также наблюдаются на маршруте к КПП "Рени — Джюрджюлешт". Скопление автомобилей зафиксировали на подъездах к транзитному участку молдавской границы. Примерное время в пути составляет около 4 часов 33 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот из Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью 8 сентября атаковала пригород Одессы баллистическими ракетами. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности один из крупнейших промтоварных рынков "7 км". Там повреждены торговые павильоны и хозяйственные постройки. Всего в результате атаки пострадали трое мужчин, одного из них госпитализировали.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 2 сентября российские войска атаковали Одессу и область. В городе повреждены жилые дома, офисы, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Известно о восьми пострадавших, среди них — ребенок. Горожане до сих пор приходят в себя после удара. Имеются перебои с электричеством, водой и работой электротранспорта.