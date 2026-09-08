Атака на Одещину 8 вересня: росіяни вдарили по ринку

Наслідки удару по ринку. Фото: соцмережі

РФ продовжує атакувати Одещину різними засобами ураження. Уночі 8 вересня під ударом опинилося передмістя Одеси. Внаслідок атаки є постраждалий. Російський удар також спричинив пошкодження цивільних об’єктів. На місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки ще уточнюються, фахівці встановлюють масштаби руйнувань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Удар по ринку

Вночі, 8 вересня, РФ завдала удару по ринку у передмісті Одеси. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вночі російські війська атакували ринок "7 кілометр". Унаслідок обстрілу пошкоджено торговельні павільйони.

Постраждалі від атаки

Попередньо відомо про одного постраждалого — це 58-річний охоронець. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають чоловікові всю необхідну допомогу.

Наразі уточнюються наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

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ОНОВЛЕНО 10:55: Кількість постраждалих внаслідок атаки на ринок у передмісті Одеси зросла до трьох людей. За медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків 1972 та 1978 років народження. Госпіталізація їм не знадобилася. Лікарі надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Що відомо про ринок "7 км"

Промтоварний ринок "7 км" — велика торговельна площадка в селищі Авангард Одеського району, неподалік Одеси. Його історія почалася 19 грудня 1989 року, коли перші кооператори зі Старокінного ринку переїхали за місто, на територію колишніх кукурудзяних полів. З часом стихійна торгівля перетворилася на великий торговельний комплекс. Нині на території ринку працюють близько 15 тисяч торговельних і складських об’єктів. Тут продають одяг, взуття, дитячі товари, побутову техніку та інші товари широкого вжитку. Ринок працює як в оптовому, так і в роздрібному форматі.

За даними адміністрації, територія "7 кілометра" займає понад 75 гектарів. На ній також розташовані автостоянки, автостанція, медпункти, пожежна частина, відділення поліції, кафе та інші об’єкти інфраструктури.

Що відомо про атаку

Ніч на Одещині минула з численними повітряними тривогами. О 00:02 тривогу оголосили в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах. О 00:13 Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу ударних БпЛА для цього району. О 00:15 повітряна тривога поширилася на Березівський, Роздільнянський та Подільський райони. О 02:12 там, а також в Ізмаїльському та Болградському районах, оголосили відбій.

О 03:24 повітряну тривогу оголосили вже по всій Одеській області. Незадовго до вибухів Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом військові уточнили, що швидкісна ціль рухається у напрямку Одеси. О 03:30 в обласному центрі пролунали вибухи. О 03:38 для всієї області оголосили відбій повітряної тривоги.

Втім, на цьому нічна загроза не завершилася. О 04:15 тривогу знову оголосили в Одеському районі. О 04:41 вона поширилася на Березівський район, а за хвилину в Одеському районі оголосили відбій. Водночас у Березівському районі тривога залишалася активною. О 04:44 сигнал повітряної тривоги знову оголосили в Роздільнянському та Подільському районах. Остаточний відбій у цих районах, а також у Березівському, оголосили о 05:10.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти неділі, 6 вересня, армія РФ завдала удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Через атаку тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка". Про відновлення його роботи повідомлять додатково.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 6 вересня російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару.