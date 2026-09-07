Росія атакувала Одещину: рятувальники ліквідували пожежі

Знищені будинки та автомобілі: наслідки атаки РФ на Одещину
Увечері 6 вересня російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.
Пожежі в районах
В Одеському районі внаслідок атаки загорілися два легкові автомобілі та суха трава. Також пошкоджено паркани, фасад і скління двох житлових будинків.
В Ізмаїльському районі пошкоджено житловий будинок. Там також спалахнули два легковики та надвірна споруда.
Робота рятувальників
Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучили 21 рятувальника та п’ять одиниць техніки.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах оголосили о 19:31. У Повітряних силах попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Ізмаїла. Близько 19:49 пролунали вибухи.
О 20:08 сигнал тривоги поширився на Одеський район. Стало відомо про реактивний БпЛА, який рухався в напрямку Чорноморська з акваторії Чорного моря. Відбій повітряної тривоги оголосили о 20:26.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти неділі, 6 вересня, армія РФ завдала удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Через атаку тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка". Про відновлення його роботи повідомлять додатково.
Також Новини.LIVE писали, що Росія вночі 5 вересня знову спрямувала ударні безпілотники на Одещину та атакувала вже пошкоджену раніше інфраструктуру. Цього разу після влучань спалахнула пожежа у складській будівлі з продуктами харчування. Загиблих і постраждалих немає.