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Головна Одеса Знищені будинки та автомобілі: наслідки атаки РФ на Одещину

Знищені будинки та автомобілі: наслідки атаки РФ на Одещину

Ua ru
7 вересня 2026 09:18
Росія атакувала Одещину: рятувальники ліквідували пожежі
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Увечері 6 вересня російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

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Пожежі в районах

В Одеському районі внаслідок атаки загорілися два легкові автомобілі та суха трава. Також пошкоджено паркани, фасад і скління двох житлових будинків.

РФ атакувала Одещину
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

В Ізмаїльському районі пошкоджено житловий будинок. Там також спалахнули два легковики та надвірна споруда.

РФ атакувала Одещину
Авто, яке згоріло. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучили 21 рятувальника та п’ять одиниць техніки.

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РФ атакувала Одещину
Вогнеборці на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах оголосили о 19:31. У Повітряних силах попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Ізмаїла. Близько 19:49 пролунали вибухи.

РФ атакувала Одещину
Пожежа після удару. Фото: ДСНС Одещини

О 20:08 сигнал тривоги поширився на Одеський район. Стало відомо про реактивний БпЛА, який рухався в напрямку Чорноморська з акваторії Чорного моря. Відбій повітряної тривоги оголосили о 20:26.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти неділі, 6 вересня, армія РФ завдала удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Через атаку тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка". Про відновлення його роботи повідомлять додатково.

Також Новини.LIVE писали, що Росія вночі 5 вересня знову спрямувала ударні безпілотники на Одещину та атакувала вже пошкоджену раніше інфраструктуру. Цього разу після влучань спалахнула пожежа у складській будівлі з продуктами харчування. Загиблих і постраждалих немає.

Одеса Одеська область атака Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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