Росія вночі атакувала Одещину: є загиблий і поранені

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Одещини

Російські безпілотники вночі, 4 вересня, атакували цивільну інфраструктуру Одещини. В Одесі внаслідок ударів загинула людина, ще троє жінок отримали поранення. В області постраждали чоловік і неповнолітня дитина. Також пошкоджені житлові будинки, транспорт та інші об’єкти в кількох населених пунктах регіону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки в Одесі

В Одесі внаслідок атаки пошкоджені квартири з шостого по восьмий поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку. Вибухова хвиля та уламки також пошкодили скління і фасади сусідніх багатоповерхівок. У місті загинула людина. Ще троє жінок отримали поранення.

Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, пошкоджені 28 автомобілів, які були припарковані поруч із місцями влучань.

Пошкоджене авто. Фото: ДСНС Одещини

Руйнування в області

В інших населених пунктах Одещини безпілотники влучили у приватні житлові будинки. Два з них зруйновані. Також пошкоджені двоповерхова нежитлова будівля, приватний і службовий транспорт.

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Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини

Там постраждали чоловік і неповнолітня дитина. Їм надали необхідну допомогу. На місцях ударів виникли пожежі. Рятувальники їх оперативно загасили.

Люди на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Робота екстрених служб

До ліквідації наслідків атаки залучили 26 рятувальників ДСНС та шість одиниць техніки. На місцях також працювали психологи служби.

Екстрені служби продовжують розбирати завали та допомагати людям, чиє житло постраждало через російську атаку.

Що відомо про атаку

Під ранок, о 4:45, повітряну тривогу оголосили в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. Вона тривала до 5:29. Близько 5:03 в Одесі пролунали вибухи.

Повітряні сили попереджали про рух керованих авіабомб у напрямку Чорноморська та Лиманки/Одеси. Також повідомлялося про швидкісну ціль у напрямку Чорноморська та баражуючий боєприпас типу "Бандероль", який рухався на Олександрівку.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія в ніч на 3 вересня знову атакувала Одесу. Удар припав на житловий масив міста, де пошкоджено багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Нині місто оговтується від наслідків атаки, а у пошкодженому будинках тривають відновлювальні роботи.

Також Новини.LIVE писали, що Одещина опинилася у найскладнішій в Україні ситуації з електропостачанням після масованої атаки РФ. Російські удари пошкодили ключові енергооб’єкти області, а понад 350 тисяч родин тимчасово залишилися без світла. Серед знеструмлених районів — частина Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням.