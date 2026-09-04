Россия ночью нанесла удар по Одесской области: есть погибший и раненые

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 4 сентября российские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. В Одессе в результате ударов погиб один человек, ещё три женщины получили ранения. В области пострадали мужчина и несовершеннолетний ребенок. Также повреждены жилые дома, транспорт и другие объекты в нескольких населенных пунктах региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия в Одессе

В Одессе в результате атаки повреждены квартиры с шестого по восьмой этажи девятиэтажного жилого дома. Взрывная волна и обломки также повредили остекление и фасады соседних многоэтажек. В городе погиб человек. Еще три женщины получили ранения.

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, повреждены 28 автомобилей, которые были припаркованы рядом с местами попаданий.

Поврежденный автомобиль. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушения в области

В других населенных пунктах Одесской области беспилотники поразили частные жилые дома. Два из них разрушены. Также повреждены двухэтажное нежилое здание, частный и служебный транспорт.

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Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Там пострадали мужчина и несовершеннолетний ребенок. Им оказали необходимую помощь. На местах ударов возникли пожары. Спасатели их оперативно потушили.

Люди на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа экстренных служб

К ликвидации последствий атаки привлекли 26 спасателей ГСЧС и шесть единиц техники. На местах также работали психологи службы.

Экстренные службы продолжают расчищать завалы и помогать людям, чьё жилье пострадало в результате российской атаки.

Что известно о нападении

Под утро, в 4:45, воздушную тревогу объявили в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. Она длилась до 5:29. Около 5:03 в Одессе прогремели взрывы.

Воздушные силы предупреждали о движении управляемых авиабомб в направлении Черноморска и Лиманки/Одессы. Также сообщалось о скоростной цели в направлении Черноморска и баражирующем боеприпасе типа "Бандероль", который двигался на Александровку.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия в ночь на 3 сентября вновь атаковала Одессу. Удар пришелся на жилой массив города, где были повреждены многоэтажное здание и гражданская инфраструктура. Пострадали 17 человек, среди них трое детей. Сейчас город приходит в себя после атаки, а в поврежденных домах продолжаются восстановительные работы.

Также Новини.LIVE писали, что Одесская область оказалась в самой сложной в Украине ситуации с электроснабжением после массированной атаки РФ. Российские удары повредили ключевые энергообъекты области, а более 350 тысяч семей временно остались без света. Среди районов, оставшихся без электричества, — часть Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением.