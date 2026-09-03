Нічна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла

Будинок після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Кількість постраждалих в Одесі після нічної атаки Росії зросла до 17 людей. Серед них троє дітей. Унаслідок удару пошкоджено квартири у багатоповерхівці та автомобілі, припарковані поруч. У будинку зазнали пошкоджень помешкання з 10-го по 17-й поверхи, а на місці триває ліквідація наслідків і фіксація руйнувань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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Пошкоджений будинок

Вночі російські війська завдали чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено 20 квартир у 21-поверховому житловому будинку. Постраждали помешкання з 10-го по 17-й поверхи.

Пошкодження будинку. Фото: Одеська МВА

Руйнації в будинку. Фото: ДСНС Одещини

Також пошкоджено 12 автомобілів, які були припарковані поруч із будинком. За даними рятувальників, загорання у багатоповерхівці не виникло.

Рятувальник оглядає руйнації. Фото: ДСНС Одещини

Робота екстрених служб

На місці працюють комунальні та всі відповідні служби. До ліквідації наслідків залучили 47 вогнеборців та 11 одиниць техніки.

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Психолог ДСНС з порарненим хлопчиком. Фото: ДСНС Одещини

Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим і мешканцям будинку. Також розгорнули оперативні штаби, де люди можуть отримати необхідну допомогу та консультації.

Чоловік після поранення на вулиці. Фото: ДСНС Одещини

Наразі триває фіксація пошкоджень і ліквідація наслідків російської атаки.

Кров на підлозі. Фото: ДСНС Одещини

Мешканки будинку. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 01:12. Перед цим Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на Одещині, що рухався курсом на Вінничину. Згодом моніторингові канали додали, що ворожі баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" летять у напрямку Одеси. Близько 01:18 у місті пролунали потужні вибухи. Відбій повітряної тривоги в районі оголосили о 01:25.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 2 вересня, Росія атакувала Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Повітряні сили повідомляли про рух цілей у напрямку обласного центру з моря. Моніторингові канали уточнювали, що загроза для Пересипського району та центру міста.