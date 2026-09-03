Нічна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла

В Одесі зростає кількість постраждалих внаслідок атаки РФ
Кількість постраждалих в Одесі після нічної атаки Росії зросла до 17 людей. Серед них троє дітей. Унаслідок удару пошкоджено квартири у багатоповерхівці та автомобілі, припарковані поруч. У будинку зазнали пошкоджень помешкання з 10-го по 17-й поверхи, а на місці триває ліквідація наслідків і фіксація руйнувань.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
Пошкоджений будинок
Вночі російські війська завдали чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено 20 квартир у 21-поверховому житловому будинку. Постраждали помешкання з 10-го по 17-й поверхи.
Також пошкоджено 12 автомобілів, які були припарковані поруч із будинком. За даними рятувальників, загорання у багатоповерхівці не виникло.
Робота екстрених служб
На місці працюють комунальні та всі відповідні служби. До ліквідації наслідків залучили 47 вогнеборців та 11 одиниць техніки.
Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим і мешканцям будинку. Також розгорнули оперативні штаби, де люди можуть отримати необхідну допомогу та консультації.
Наразі триває фіксація пошкоджень і ліквідація наслідків російської атаки.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 01:12. Перед цим Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на Одещині, що рухався курсом на Вінничину. Згодом моніторингові канали додали, що ворожі баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" летять у напрямку Одеси. Близько 01:18 у місті пролунали потужні вибухи. Відбій повітряної тривоги в районі оголосили о 01:25.
Як повідомляли Новини.LIVE, вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.
Також Новини.LIVE писали, що зранку, 2 вересня, Росія атакувала Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Повітряні сили повідомляли про рух цілей у напрямку обласного центру з моря. Моніторингові канали уточнювали, що загроза для Пересипського району та центру міста.