Ночная атака на Одессу: число пострадавших увеличилось

В Одессе растёт число пострадавших в результате атаки РФ
Число пострадавших в Одессе после ночной атаки России возросло до 17 человек. Среди них трое детей. В результате удара были повреждены квартиры в многоэтажном доме и припаркованные рядом автомобили. В доме пострадали квартиры с 10-го по 17-й этажи, а на месте продолжаются работы по ликвидации последствий и фиксации разрушений.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
Поврежденный дом
Ночью российские войска нанесли очередной удар по Одессе. В результате атаки повреждены 20 квартир в 21-этажном жилом доме. Пострадали квартиры с 10-го по 17-й этажи.
Также повреждены 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом. По данным спасателей, возгорания в многоэтажке не произошло.
Работа экстренных служб
На месте работают коммунальные и все соответствующие службы. К ликвидации последствий привлечены 47 пожарных и 11 единиц техники.
Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим и жильцам дома. Также развернуты оперативные штабы, где люди могут получить необходимую помощь и консультации.
В настоящее время продолжается фиксация повреждений и ликвидация последствий российской атаки.
Что известно о нападении
Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена в 01:12. Перед этим Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА в Одесской области, который двигался курсом на Винницкую область. Впоследствии мониторинговые каналы добавили, что вражеские баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" летят в направлении Одессы. Около 01:18 в городе раздались мощные взрывы. Отбой воздушной тревоги в районе объявили в 01:25.
Как сообщали Новини.LIVE, ночью 2 сентября российские войска атаковали Одессу и область. В городе повреждены жилые дома, офисы, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Известно о восьми пострадавших, среди них — ребенок. Горожане до сих пор приходят в себя от последствий удара. Имеются перебои с электричеством, водой и работой электротранспорта.
Также Новини.LIVE сообщали, что утром 2 сентября Россия атаковала Одессу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Воздушные силы сообщали о движении целей в направлении областного центра со стороны моря. Мониторинговые каналы уточняли, что угроза касается Пересыпского района и центра города.