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Главная Одесса В Одессе растёт число пострадавших в результате атаки РФ

В Одессе растёт число пострадавших в результате атаки РФ

Ua ru
3 сентября 2026 08:23
Ночная атака на Одессу: число пострадавших увеличилось
Дом после нападения. Фото: ГСЧС Одесской области

Число пострадавших в Одессе после ночной атаки России возросло до 17 человек. Среди них трое детей. В результате удара были повреждены квартиры в многоэтажном доме и припаркованные рядом автомобили. В доме пострадали квартиры с 10-го по 17-й этажи, а на месте продолжаются работы по ликвидации последствий и фиксации разрушений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

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Поврежденный дом

Ночью российские войска нанесли очередной удар по Одессе. В результате атаки повреждены 20 квартир в 21-этажном жилом доме. Пострадали квартиры с 10-го по 17-й этажи.

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Повреждения здания. Фото: Одесская ГВА
В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Разрушения в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Также повреждены 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом. По данным спасателей, возгорания в многоэтажке не произошло.

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі
Спасатель осматривает разрушения. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа экстренных служб

На месте работают коммунальные и все соответствующие службы. К ликвидации последствий привлечены 47 пожарных и 11 единиц техники.

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Психолог ГСЧС с пострадавшим мальчиком. Фото: ГСЧС Одесской области

Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим и жильцам дома. Также развернуты оперативные штабы, где люди могут получить необходимую помощь и консультации.

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі
Мужчина после ранения на улице. Фото: ГСЧС Одесской области

В настоящее время продолжается фиксация повреждений и ликвидация последствий российской атаки.

В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Кровь на полу. Фото: ГСЧС Одесской области
В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Жительницы дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно о нападении

Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена в 01:12. Перед этим Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА в Одесской области, который двигался курсом на Винницкую область. Впоследствии мониторинговые каналы добавили, что вражеские баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" летят в направлении Одессы. Около 01:18 в городе раздались мощные взрывы. Отбой воздушной тревоги в районе объявили в 01:25.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 2 сентября российские войска атаковали Одессу и область. В городе повреждены жилые дома, офисы, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Известно о восьми пострадавших, среди них — ребенок. Горожане до сих пор приходят в себя от последствий удара. Имеются перебои с электричеством, водой и работой электротранспорта.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 2 сентября Россия атаковала Одессу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Воздушные силы сообщали о движении целей в направлении областного центра со стороны моря. Мониторинговые каналы уточняли, что угроза касается Пересыпского района и центра города.

Одесса Одесская область Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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