Атака РФ на Одесу 3 вересня: 17 постраждалих і руйнування

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Росія в ніч на 3 вересня знову атакувала Одесу. Удар припав на житловий масив міста, де пошкоджено багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Нині місто оговтується від наслідків атаки, а у пошкодженому будинках тривають відновлювальні роботи.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці ворожого удару та поспілкувалися з одеситами про пережиту ніч.

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Пошкоджені будинки

Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Одесі. Удар припав на верхні поверхи багатоповерхівки — пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверх. Вибух був настільки потужним, що його наслідки відчули й у сусідніх будинках: там вибило вікна, пошкодило дахи та інші конструкції.

Продавчині прибирають в магазині. Фото: Новини.LIVE

Мая працює у магазині, який знаходиться у пошкодженому будинку. Дівчина вночі прийшла туди після дзвінка керівництва, щоб оцінити наслідки удару.

"Я вночі сюди прийшла, тому що живу тут, на районі. Подзвонило начальство і сказало: прийди, будь ласка, подивись, що тут взагалі сталося. Поки що бачу тільки вікна і дах, але що там далі буде — не знаю, можливо, щось пошкоджено всередині", — розповіла Мая.

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Мая про нічну атаку. Фото: Новини.LIVE

Вибухова хвиля

Сильний вибух застав мешканців одного з будинків просто під час сну. У квартирах повибивало скло, а вибухова хвиля зрушила важкі меблі. Через пошкодження дверей деяким людям було складно вибратися з помешкань.

Пошкодження в квартирі. Фото: Новини.LIVE

Алла Віталіївна розповіла, що прокинулася близько 01:24 від вибухів і спалахів. Коли вона разом із собакою намагалася вийти зі спальні, частина великої шафи впала на них.

"Були дуже сильні звуки вибухів, були спалахи. Я з маленькою собачкою підскочила і побігла до ванної, а коли виходила зі спальні, вибуховою хвилею розвалило великий шкаф, і він накрив мене та собаку", — розповіла жінка.

Алла Віталіївна. Фото: Новини.LIVE

Після цього у квартирі з'явилися дим і запах гару. Вхідні двері перекосило, тому жінка не могла одразу вийти з помешкання. Вона отримала невеликі порізи на руці та нозі, ймовірно, від скла. Медичну допомогу їй надали на місці.

Кімната після вибуху. Фото: Новини.LIVE

Поруч також постраждала дитина. За словами Алли, 9-річного хлопчика після поранення ноги одразу повезли до швидкої допомоги.

"Життя триває, жити якось треба. Тепер треба буде все відновлювати", — сказала вона.

Діра в стіні будинку. Фото: Новини.LIVE

Постраждала дитина

Ще одна родина опинилася під ударом, коли дитина спала у квартирі. Через вибухову хвилю перекосило двері, а гаряче повітря із запахом, схожим на паливо, заповнило приміщення.

Руйнації в квартирі. Фото: Новини.LIVE

Марина Варшавська була у спальні разом із 8-річним сином. Хлопчик напередодні погано почувався, тому вони лягли спати. Після вибуху обоє прокинулися та намагалися вибратися з квартири.

"Ми прокинулися від вибуху, не було чим дихати — гаряче повітря, таке, як паливо. Ми змогли дихати, побігли до дверей, а їх перекосило, тому я ногою вибила двері", — розповіла Марина.

Марина про пораненння сина. Фото: Новини.LIVE

У хлопчика були поранення голови від уламків скла. За словами матері, під час вибуху його частково прикрила полиця, яка впала поруч. Це могло зменшити кількість уламків, які потрапили на дитину.

"Він був поруч зі мною, і на нього впала полиця. Вона стала так, що прикрила йому голову, тому він не сильно постраждав. Ми вибігали босі в темряві й трохи покололися, але живі, слава Богу", — сказала жінка.

Кров на підлозі. Фото: Новини.LIVE

Відновлення житла

Після атаки до робіт одразу долучилися комунальні служби. Вони закривають вибиті вікна та двері, а також допомагають із відновленням пошкодженого житла.

Забиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Заступник голови Приморської районної адміністрації Степан Железка зазначив, що після кожної атаки місто має значний обсяг відновлювальних робіт. За його словами, допомогу надають також міжнародні партнери, які передають необхідні матеріали.

"Ми намагаємося від моменту, коли це сталося, до моменту, коли люди вже у своїх домівках, забезпечити їм відновлення документів і всього того, що пошкоджено. Комунальні служби одразу починають закривати вікна та двері, далі надаємо допомогу зі встановленням нових", — сказав Железка.

Степан Железна про ліквідацію наслідків. Фото: Новини.LIVE

Для закриття пошкоджених квартир використовують ОСБ-плити. Це потрібно, зокрема, через сильний вітер та ризик подальшого пошкодження приміщень.

"Зараз дуже великий обсяг роботи. Міська військова адміністрація, Одеська міська адміністрація, Приморська адміністрація — всі разом із комунальними службами працюємо для нашого міста, щоб воно якнайшвидше було таким же красивим, як було, і ще кращим", — додав посадовець.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Російські війська вночі 3 вересня атакували житловий масив Одеси ударними безпілотниками типу "Бандероль". Унаслідок атаки пошкоджено 10–17 поверхи 21-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено 12 автомобілів, припаркованих поруч.

Знижене приміщення. Фото: Новини.LIVE

Постраждали 17 людей: семеро жінок віком від 23 до 61 року, семеро чоловіків віком від 31 до 52 років та троє дітей — двоє 8-річних хлопчиків і 11-річна дівчинка. Наразі стан усіх постраждалих уточнюється.

Комунальники біля будинку. Фото: Новини.LIVE

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці документують наслідки російської атаки.

Комунальник забиває вікна. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.

Також Новини.LIVE писали, що Одещина опинилася у найскладнішій в Україні ситуації з електропостачанням після масованої атаки РФ. Російські удари пошкодили ключові енергооб’єкти області, а понад 350 тисяч родин тимчасово залишилися без світла. Серед знеструмлених районів — частина Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням.