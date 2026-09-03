Атака РФ на Одессу 3 сентября: 17 пострадавших и разрушения

Дом после нападения. Фото: Новини.LIVE

Россия в ночь на 3 сентября вновь нанесла удар по Одессе. Удар пришелся на жилой массив города, где были повреждены многоэтажное здание и гражданская инфраструктура. Пострадали 17 человек, среди них трое детей. Сейчас город приходит в себя после атаки, а в поврежденных домах продолжаются восстановительные работы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте вражеского удара и пообщались с одесситами о пережитой ночи.

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Поврежденные дома

Российский беспилотник попал в жилой дом в Одессе. Удар пришелся на верхние этажи многоэтажки — повреждены квартиры с 10-го по 17-й этаж. Взрыв был настолько мощным, что его последствия ощущались даже в соседних домах: там выбило окна, повредило крыши и другие конструкции.

Продавщицы убирают в магазине. Фото: Новини.LIVE

Мая работает в магазине, который находится в поврежденном доме. Девушка ночью пришла туда после звонка руководства, чтобы оценить последствия удара.

"Я пришла сюда ночью, потому что живу здесь, в этом районе. Позвонило руководство и сказало: приди, пожалуйста, посмотри, что здесь вообще произошло. Пока что вижу только окна и крышу, но что там дальше будет — не знаю, возможно, что-то повреждено внутри", — рассказала Мая.

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Мая о ночной атаке. Фото: Новини.LIVE

Взрывная волна

Сильный взрыв застал жильцов одного из домов прямо во время сна. В квартирах выбило стекла, а взрывная волна сдвинула тяжелую мебель. Из-за повреждения дверей некоторым людям было сложно выбраться из квартир.

Повреждения в квартире. Фото: Новини.LIVE

Алла Витальевна рассказала, что проснулась около 01:24 от взрывов и вспышек. Когда она вместе с собакой пыталась выйти из спальни, часть большого шкафа упала на них.

"Были очень громкие звуки взрывов, были вспышки. Я с маленькой собачкой вскочила и побежала в ванную, а когда выходила из спальни, взрывная волна развалила большой шкаф, и он накрыл меня и собаку", — рассказала женщина.

Алла Витальевна. Фото: Новини.LIVE

После этого в квартире появились дым и запах гари. Входная дверь перекосилась, поэтому женщина не могла сразу выйти из квартиры. Она получила небольшие порезы на руке и ноге, вероятно, от стекла. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

Комната после взрыва. Фото: Новини.LIVE

Рядом также пострадал ребенок. По словам Аллы, 9-летнего мальчика после ранения ноги сразу отвезли в скорую помощь.

"Жизнь продолжается, жить как-то надо. Теперь придётся всё восстанавливать", — сказала она.

Дыра в стене дома. Фото: Новини.LIVE

Пострадавший ребенок

Еще одна семья оказалась под ударом, когда ребенок спал в квартире. Из-за взрывной волны перекосило дверь, а горячий воздух с запахом, похожим на топливо, заполнил помещение.

Разрушения в квартире. Фото: Новини.LIVE

Марина Варшавская была в спальне вместе с 8-летним сыном. Мальчик накануне плохо себя чувствовал, поэтому они легли спать. После взрыва оба проснулись и пытались выбраться из квартиры.

"Мы проснулись от взрыва, дышать было нечем — горячий воздух, похожий на топливо. Нам удалось вдохнуть, мы побежали к двери, но она перекосилась, поэтому я ногой выбила дверь", — рассказала Марина.

Марина о ранениях сына. Фото: Новини.LIVE

У мальчика были ранения головы от осколков стекла. По словам матери, во время взрыва его частично прикрыла полка, которая упала рядом. Это могло уменьшить количество осколков, попавших на ребёнка.

"Он был рядом со мной, и на него упала полка. Она оказалась так, что прикрыла ему голову, поэтому он не сильно пострадал. Мы выбегали босиком в темноте и немного поцарапались, но живы, слава Богу", — сказала женщина.

Кровь на полу. Фото: Новини.LIVE

Восстановление жилья

После атаки к работам сразу приступили коммунальные службы. Они закрывают выбитые окна и двери, а также помогают с восстановлением поврежденного жилья.

Забитые окна. Фото: Новини.LIVE

Заместитель главы Приморской районной администрации Степан Железка отметил, что после каждой атаки городу предстоит значительный объем восстановительных работ. По его словам, помощь оказывают также международные партнеры, которые передают необходимые материалы.

"Мы стараемся с момента, когда это произошло, до момента, когда люди уже находятся в своих домах, обеспечить им восстановление документов и всего того, что было повреждено. Коммунальные службы сразу же приступают к закрытию окон и дверей, далее мы оказываем помощь в установке новых", — сказал Железка.

Степан Железка о ликвидации последствий. Фото: Новини.LIVE

Для закрытия поврежденных квартир используют ОСБ-плиты. Это необходимо, в частности, из-за сильного ветра и риска дальнейшего повреждения помещений.

"Сейчас очень большой объём работы. Городская военная администрация, Одесская городская администрация, Приморская администрация — все вместе с коммунальными службами работаем для нашего города, чтобы он как можно быстрее стал таким же красивым, как был, и ещё лучше", — добавил чиновник.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Российские войска ночью 3 сентября атаковали жилой массив Одессы ударными беспилотниками типа "Бандероль". В результате атаки повреждены 10–17 этажи 21-этажного жилого дома. Также повреждено 12 автомобилей, припаркованных рядом.

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE

Пострадали 17 человек: семь женщин в возрасте от 23 до 61 года, семь мужчин в возрасте от 31 до 52 лет и трое детей — два 8-летних мальчика и 11-летняя девочка. В настоящее время состояние всех пострадавших уточняется.

Коммунальщики возле дома. Фото: Новини.LIVE

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители документируют последствия российской атаки.

Коммунальник забивает окна. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 2 сентября российские войска атаковали Одессу и область. В городе повреждены жилые дома, офисы, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Известно о восьми пострадавших, среди них — ребенок. Горожане до сих пор приходят в себя от последствий удара. Имеются перебои с электричеством, водой и работой электротранспорта.

Также Новини.LIVE сообщали, что Одесская область оказалась в самой сложной в Украине ситуации с электроснабжением после массированной атаки РФ. Российские удары повредили ключевые энергообъекты области, а более 350 тысяч семей временно остались без света. Среди обесточенных районов — часть Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением.