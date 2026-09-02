П’ятьох постраждалих після атаки на Одесу доправили до лікарні

Авто екстреної допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія вночі 2 вересня масовано атакувала Одесу та Одеський район. Внаслідок удару постраждали восьмеро людей, серед них — п’ятирічна дівчинка. П’ятьох постраждалих доправили до лікарень.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів медичний директор однієї з лікарень Богдан Зінчук.

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Стан постраждалих

До лікарні доставили п’ятьох людей — трьох жінок і двох чоловіків. Усім надали медичну допомогу та провели необхідні обстеження. За словами медичного директора Богдана Зінчука, четверо пацієнтів отримали уламкові поранення кінцівок. Ще одна людина травмувалася через падіння та отримала перелом нижньої кінцівки.

"Всі поранення, що були отримані, вони легкого та середнього ступеню, нічого життю не загрожувало. Тому після надання медичної допомоги пацієнти були направлені на подальше амбулаторне лікування", — розповів лікар.

Усі п’ятеро пацієнтів після допомоги продовжать лікування амбулаторно.

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Що відомо про атаку

У ніч на 2 вересня російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах цивільної інфраструктури Одеського району. РФ застосувала балістичні ракети, ударні безпілотники та КАБи. За даними Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки пошкоджено 17–23 поверхи 24-поверхового житлового будинку, складські приміщення, фасад і скління двох навчальних закладів, а також будівлю бізнес-центру.

Загалом постраждали восьмеро людей: четверо чоловіків віком від 32 до 68 років, троє жінок віком від 25 до 84 років та п’ятирічна дівчинка. Дитина отримала осколкові поранення.

За фактом атаки правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини. Наслідки удару документують правоохоронці.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Через влучання будівля зазнала часткового руйнування, після чого спалахнула пожежа. Вогонь уже загасили. За попередніми даними, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.