Пятеро пострадавших в результате нападения на Одессу были доставлены в больницу

Автомобиль скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 2 сентября Россия нанесла массированный удар по Одессе и Одесскому району. В результате удара пострадали восемь человек, в том числе пятилетняя девочка. Пятеро пострадавших были доставлены в больницы.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал медицинский директор одной из больниц Богдан Зинчук.

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Состояние пострадавших

В больницу доставили пятерых человек — трех женщин и двух мужчин. Всем оказали медицинскую помощь и провели необходимые обследования. По словам медицинского директора Богдана Зинчука, четверо пациентов получили осколочные ранения конечностей. Еще один человек получил травму в результате падения и перелом нижней конечности.

"Все полученные ранения — легкой и средней степени тяжести, жизни ничего не угрожало. Поэтому после оказания медицинской помощи пациенты были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение", — рассказал врач.

Все пятеро пациентов после оказания помощи продолжат лечение амбулаторно.

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Что известно об атаке

В ночь на 2 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Одесского района. РФ применила баллистические ракеты, ударные беспилотники и КАБы. По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки были повреждены 17–23 этажа 24-этажного жилого дома, складские помещения, фасад и остекление двух учебных заведений, а также здание бизнес-центра.

Всего пострадали восемь человек: четверо мужчин в возрасте от 32 до 68 лет, трое женщин в возрасте от 25 до 84 лет и пятилетняя девочка. Ребенок получил осколочные ранения.

По факту атаки правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях. Последствия удара документируют правоохранители.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области. В результате попадания здание частично разрушилось, после чего вспыхнул пожар. Огонь уже потушили. По предварительным данным, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки зафиксированы повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.