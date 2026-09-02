Найскладніша ситуація зі світлом склалася на Одещині

Знищена підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одещина опинилася у найскладнішій в Україні ситуації з електропостачанням після масованої атаки РФ. Російські удари пошкодили ключові енергооб’єкти області, а понад 350 тисяч родин тимчасово залишилися без світла. Серед знеструмлених районів — частина Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міненерго.

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Найскладніша ситуація

Після масованого ракетно-дронового удару РФ Одещина має найскладнішу ситуацію з електропостачанням серед регіонів України. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Російські війська вночі атакували ключові магістральні об’єкти енергетики Одеської області. Через пошкодження без світла тимчасово залишилися понад 350 тисяч родин Одеського району, зокрема частина Одеси.

Пошкоджені мережі

Внаслідок атаки також постраждав виробничий майданчик ДТЕК "Одеські електромережі". Пошкоджені, зокрема, транспорт та офісне приміщення підприємства. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Поради мешканцям

Мешканців закликають потужні електроприлади вмикати переважно з 10:00 до 16:00. Увечері, з 18:00 до 22:00, споживання електроенергії радять за можливості зменшити.

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Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на світло

Зазначимо, у вересні побутові споживачі платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників діє нижчий тариф у нічні години. Вартість залежно від часу доби:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Щоб користуватися нічним тарифом, потрібно встановити двозонний лічильник і оформити його відповідно до процедури. Використання пральної машини, бойлера та іншої потужної техніки вночі може допомогти зменшити витрати на електроенергію.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 22 серпня російські війська під час масованої атаки завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Значних пошкоджень зазнали кілька об'єктів ДТЕК. Через наслідки обстрілу є перебої в роботі критичної інфраструктури. Деякі райони наразі й без води.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.