Тарифи в Одесі у вересні 2026: скільки платити за комуналку

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У вересні 2026 року основні комунальні тарифи для одеситів залишаються без змін. Ціни на електроенергію, газ, воду та вивезення сміття наразі не переглядають. Водночас містянам варто врахувати нові тарифи на воду, які діють з серпня.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні тарифи та розповідають, скільки одеситам доведеться платити за основні послуги у вересні.

Реклама

Вивезення сміття

Вартість вивезення побутових відходів у вересні не зміниться. Сума залежить від підприємства, яке обслуговує будинок або район.

Для мешканців багатоповерхівок щомісячна плата з однієї людини становить:

"Еко-Ренесанс" у Пересипському районі — 35,49 грн;

"ТВ-Серрус" у Приморському районі — близько 34,80 грн;

"Одескомунтранс" у Хаджибейському районі — приблизно 34,13 грн;

"Кліар-Сіті" у Київському районі — близько 33,99 грн.

Для приватних будинків тариф вищий. Це пов'язано з особливостями збору сміття, адже техніці потрібно заїжджати до окремих домоволодінь.

Читайте також:

Власники приватних будинків платять:

"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн з людини;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

"Одескомунтранс" — 58,89 грн;

"Кліар-Сіті" — 58,68 грн.

Станом на кінець серпня міська влада не ухвалювала рішень про підвищення цих тарифів.

Ціна електроенергії

У вересні побутові споживачі платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників діє нижчий тариф у нічні години. Вартість залежно від часу доби:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Щоб користуватися нічним тарифом, потрібно встановити двозонний лічильник і оформити його відповідно до процедури. Використання пральної машини, бойлера та іншої потужної техніки вночі може допомогти зменшити витрати на електроенергію.

Тариф на газ

Ціна газу для населення в вересні також залишається без змін. На тариф поширюється мораторій на підвищення цін. Наразі одесити сплачують:

газ від "Нафтогазу" — 7,96 грн за кубометр;

розподіл газу "Одесагазом" — 1,308 грн за кубометр.

Для бізнесу тарифи значно вищі. Зокрема, за розподіл газу підприємства сплачують понад 500 грн за тисячу кубометрів.

Скільки коштує вода

Із 15 серпня в Одесі діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідне розпорядження начальника Одеської міської військової адміністрації ухвалили 14 серпня 2026 року. Для населення вартість водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом це 54,62 грн без ПДВ, або близько 65,54 грн за кубометр із ПДВ. Нові розцінки застосовуються з 15 серпня.

Окремо одесити сплачують абонентську плату. Її розмір залежить від наявності індивідуальних лічильників. Якщо лічильника немає, щомісячна плата становить 32,55 грн, за наявності одного — 42,92 грн, а двох або більше — 48,69 грн. Ця сума нараховується окремо від оплати за спожиту воду та водовідведення.

Паркування в Одесі

У центральній частині Одеси година паркування на стандартних муніципальних майданчиках коштує 30 грн. Оплачувати стоянку потрібно щодня з 09:00 до 18:00. Для водіїв, які регулярно користуються парковками, доступні абонементи. Місячний коштує 2 500 грн, а річний — 22 800 грн. На майданчиках КП "Одестранспарксервіс" розрахуватися за паркування можна лише безготівково.

Якщо водій не оплатив стоянку, а автомобіль перебуває на майданчику понад 10 хвилин, йому загрожує штраф у розмірі 600 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі пропонують запровадити механізм, за яким із водіїв зможуть через суд стягувати збитки за блокування руху електротранспорту. Мовиться про випадки, коли залишена на коліях автівка або ДТП зупиняють трамваї. Для цього хочуть чітко визначити, як фіксувати порушення та рахувати завдані підприємству збитки.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.