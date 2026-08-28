Соціальні автобуси Одеси: скільки машин працює зараз

Соціальний автобус. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі різко скоротилася кількість соціальних автобусів на маршрутах. Із приблизно 20 машин містом зараз їздять лише сім, а решта потребує ремонту. Частину автобусів доводиться ремонтувати на базах приватних перевізників, адже власної ремонтної бази місто поки не має.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання транспортної комісії Одеської міської ради.

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Скільки автобусів працює

Зараз на маршрути Одеси виходять лише сім соціальних автобусів із приблизно двох десятків. Решта машин перебуває в капітальному або поточному ремонті. За словами представника КП "Одесміськелектротранс", автобуси вже не нові, тому потребують регулярного ремонту.

"Ці автобуси, яким по 10 років, частіше ламаються, ніж наші трамваї і тролейбуси. Їх ремонтують, але є запчастини, які потрібно замовляти, і строк їхнього надходження достатньо довгий", — пояснив представник підприємства.

Сім автобусів зараз перебувають на капітальному ремонті, ще від п'яти до семи — у поточному. Водночас на маршрутах одночасно працює лише сім машин.

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Ремонтують у перевізників

Під час засідання з'ясувалося, що місто не має власної повноцінної ремонтної бази для соціальних автобусів. Частину комунального транспорту ремонтують на базах приватних перевізників. Це викликало обурення депутатів, адже приватні перевізники фактично є конкурентами комунального транспорту.

"Повинна бути своя ремонтна база. Ремонтувати у перевізників, у маршрутників, які є прямими нашими конкурентами і не зацікавлені, щоб ці автобуси їздили містом, — це якесь граєте на полі цих перевізників", — заявив один із депутатів.

У КП повідомили, що зараз розглядають можливість створення власної міської ремонтної бази. Однак конкретних строків її появи поки не назвали.

"Для того, щоб це здійснилося, потрібна ремонтна база, потрібні водії. Цей процес не можна сказати, що буде завтра чи післязавтра", — зазначив представник підприємства.

Чому автобусів менше

Ще однією причиною скорочення кількості автобусів на маршрутах назвали роботу електротранспорту. За даними КП, трамваї та тролейбуси зараз використовують приблизно 65% можливостей підприємства. Водночас депутати звернули увагу, що соціальні автобуси не варто просто прибирати з маршрутів через дублювання іншого транспорту. На їхню думку, ці машини могли б стати альтернативою приватним маршруткам.

"Чому не поставити ці соціальні маршрути і не зробити їх конкурентами маршруткам? У нас є 20 якісних автобусів", — наголосили депутати.

Соціальні автобуси, зокрема, мають забезпечувати комфортне перевезення людей з інвалідністю та маломобільних пасажирів.

Проїзд в Одесі

Зазначимо, поїздка у міських маршрутках коштує 25 гривень. Такий тариф діє з 27 червня 2026 року — до цього пасажири платили 20 гривень. У комунальному електротранспорті вартість проїзду становить 15 гривень за поїздку. Йдеться про трамваї та тролейбуси. Водночас соціальні автобуси залишаються безкоштовними для містян.

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Також Новини.LIVE писали, що поїздка з Одещини до Румунії на власному автомобілі потребує додаткового документа, про який частина українських водіїв може навіть не знати. Під час в'їзду до країни необхідно мати підтвердження проходження перевірки технічного стану машини. Ця вимога стосується і приватних автомобілів, для яких в Україні регулярний обов'язковий техогляд не передбачений.