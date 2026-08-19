Проїзд в Одесі у вересні 2026: скільки коштуватиме

Люди заходять у марштутку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі влітку подорожчав проїзд у маршрутках, тож у вересні пасажири продовжать платити за новим тарифом. Змінилися цього року й тарифи на автобусні перевезення між Одесою та населеними пунктами області. Водночас у комунальному електротранспорті ціни залишаються іншими, а на частині соціальних маршрутів проїзд взагалі безкоштовний.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме громадський транспорт у вересні та які ціни встановили на популярних приміських і міжміських напрямках.

Проїзд електротранспортом в Одесі

Станом на серпень вартість однієї поїздки у муніципальному електротранспорті становить 15 гривень. За таким тарифом пасажири користуються як трамваями, так і тролейбусами.

Таким чином, у місті діють такі розцінки:

трамвай — 15 гривень;

тролейбус — 15 гривень.

Окрему мережу соціальних автобусів місто використовує, зокрема, як альтернативу електротранспорту. Їхні маршрути та графіки можуть змінюватися залежно від транспортної ситуації, тому перед поїздкою пасажирам варто перевіряти актуальний розклад.

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Проїзд у маршрутках

Найпомітніша зміна цього літа торкнулася міських маршруток. З 27 червня 2026 року вартість однієї поїздки становить 25 гривень. До підвищення пасажири платили 20 гривень. Нову ціну встановили після тривалих обговорень із перевізниками. Вони наполягали, що попередній тариф уже не покривав фактичних витрат на роботу маршрутів. За розрахунками перевізників, економічно обґрунтована вартість однієї поїздки мала становити від 32 до 45 гривень.

Однак до такого рівня тариф не підвищили. Профільна депутатська комісія Одеської міської ради підтримала компромісний варіант — 25 гривень за поїздку. Водночас соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні.

Як змінилися ціни на проїзд на Одещині

Подорожчання цього року торкнулося не лише міського транспорту. З 10 квітня в Одеській області оновили тарифи на внутрішньообласні автобусні перевезення. У середньому квитки подорожчали приблизно на 30%.

Змінилися, зокрема, ціни на маршрутах, якими регулярно користуються жителі передмістя. На автобусі №25 Чорноморськ — Одеса вартість поїздки зросла з 50 до 65 гривень. На маршруті №20 Чорноморськ — Великодолинське квиток коштує 30 гривень.

Ще відчутнішим стало подорожчання на далеких напрямках півдня Одещини. Поїздка Рені — Одеса зросла в ціні з 600 до 780 гривень, тобто одразу на 180 гривень. На напрямку Рені — Ізмаїл замість 150 гривень пасажири платять 200 гривень.

Подорожчала й дорога з Білгорода-Дністровського до обласного центру. Квиток на автобус Білгород-Дністровський — Одеса зріс у ціні зі 160 до 200 гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні на офіційних платних майданчиках міста продовжує діяти тариф 30 грн за годину. Водночас паркування біля моря коштує значно дорожче.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Також ціна газу для одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Крім того, у вересні одесити продовжать сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Єдиної вартості для всього міста немає: ціна залежить від компанії, яка обслуговує конкретну територію, а також від того, чи живе людина у багатоквартирному чи приватному будинку.