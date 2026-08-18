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Головна Одеса Година стоянки в Одесі у вересні: ціна за залишене авто

Година стоянки в Одесі у вересні: ціна за залишене авто

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 16:59
Паркування в Одесі у вересні 2026: тарифи та штрафи
Поліцейський виписує штраф на неправильну парковку. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одеси

У вересні на офіційних платних майданчиках міста продовжує діяти тариф 30 грн за годину. Водночас паркування біля моря коштує значно дорожче. За несплату водієві може загрожувати штраф, який у багато разів перевищує вартість самої стоянки

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме паркування в Одесі у вересні та що потрібно знати водіям.

Скільки коштує парковка в Одесі

На муніципальних майданчиках для платного паркування діє тариф 30 грн за одну годину, а у суботу, неділю та святкові дні користування ними безкоштовне. Його встановили рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2024 року. 

Оплачувати стоянку необхідно у період з 09:00 до 18:00. Для тих, хто регулярно залишає автомобіль на міських парковках, передбачені абонементи: місячний коштує 2 500 грн, річний — 22 800 грн.

Водночас водіям варто звертати увагу на дорожні знаки та інформаційні таблички безпосередньо біля майданчика. Не кожне місце, де фактично залишають автомобілі, є офіційною муніципальною парковкою.

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Паркування біля моря в Одесі

На узбережжі Одеси тариф становить 60 грн за годину, а місячний абонемент — 10 000 грн. Платними зробили п'ять муніципальних майданчиків: дві зони біля пляжу "Ланжерон", парковки біля "Золотого берега" та "Дельфіна", а також майданчик на Фонтанській дорозі від вулиці Львівської до вулиці Давида Бурлюка. Загалом там облаштовано близько 590 місць. Платний режим діє щодня з 08:00 до 23:00, а після зупинки автомобіля водієві дають 10 хвилин для оплати. 

Ситуація з парковками, які не перейшли під управління комунального оператора, інша. І міський тариф 60 грн/год на них не поширюється. Ціну встановлюють самі орендарі. Подекуди вартість сягає 100 грн. 

Зазначимо, що у вересні парковки біля моря все ще залишатимуться платними. Спеціальний режим для узбережжя встановлений на курортний сезон щороку з 1 травня до 30 вересня включно. 

Хто не платить за парковку 

Для муніципальних парковок місто окремо визначило пільгові категорії. Безоплатно ними можуть користуватися люди з інвалідністю та водії, які їх перевозять, учасники бойових дій, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також працівники дипломатичних та інших представництв іноземних держав і міжнародних організацій на службових автомобілях.

Штраф, якщо не заплатити за парковку

Сума штрафу безпосередньо залежить від тарифу конкретного майданчика. Стаття 152-1 КУпАП передбачає за неоплату платного паркування штраф у 20-кратному розмірі вартості однієї години на тому майданчику, де стоїть автомобіль. Отже, у вересні 2026 року виходить:

  • звичайна муніципальна парковка Одеси — 30 грн/год — штраф 600 грн;
  • муніципальна парковка в зоні узбережжя — 60 грн/год — штраф 1 200 грн.

Тобто неоплачена парковка біля моря може обійтися водієві у двадцять разів дорожче за одну годину законної стоянки.

Штраф за неправильну зупинку або стоянку

Це вже інше порушення за неправильну зупинку або стоянку. Неоплата законної платної парковки і залишення автомобіля там, де зупинка чи стоянка заборонена, регулюються різними нормами.

За звичайне порушення правил зупинки або стоянки — наприклад, ігнорування відповідного дорожнього знака — штраф становить 340 грн за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Це підтверджується й актуальною судовою практикою 2026 року.

Якщо автомобіль залишений так, що створює перешкоду дорожньому руху або загрозу його безпеці, відповідальність більша — 680 грн. У передбачених законом випадках автомобіль також можуть тимчасово затримати та евакуювати.

Якщо зайняти місце для людини з інвалідністю

Якщо водій без відповідного права зупинився або залишив автомобіль на місці, призначеному для транспортних засобів людей з інвалідністю або тих, хто їх перевозить, штраф становить від 1 020 до 1 700 грн. Така відповідальність передбачена ч. 6 ст. 122 КУпАП.

Інші тарифи на комунальні послуги

Новини.LIVE повідомляли, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Також ціна газу для одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Крім того, у вересні одесити продовжать сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Єдиної вартості для всього міста немає: ціна залежить від компанії, яка обслуговує конкретну територію, а також від того, чи живе людина у багатоквартирному чи приватному будинку.

Водночас, як раніше писали Новини.LIVE у місті затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію залишаться без змін.

 

комунальні послуги парковка Новини Одеси водії вартість
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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