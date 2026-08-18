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Главная Одесса Час стоянки в Одессе в сентябре: стоимость за оставленную машину

Час стоянки в Одессе в сентябре: стоимость за оставленную машину

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 16:59
Парковка в Одессе в сентябре 2026 года: тарифы и штрафы
Полицейский выписывает штраф за неправильную парковку. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одессы

В сентябре на официальных платных стоянках города по-прежнему действует тариф 30 грн в час. При этом парковка у моря обходится значительно дороже. За неуплату водителю может грозить штраф, который во много раз превышает стоимость самой парковки

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить парковка в Одессе в сентябре и что нужно знать водителям.

Сколько стоит парковка в Одессе

На муниципальных площадках для платной парковки действует тариф 30 грн за один час, а в субботу, воскресенье и праздничные дни пользование ими бесплатное. Он был установлен решением Исполнительного комитета Одесского городского совета от 26 декабря 2024 года.

Оплачивать стоянку необходимо в период с 09:00 до 18:00. Для тех, кто регулярно оставляет автомобиль на городских парковках, предусмотрены абонементы: месячный стоит 2 500 грн, годовой — 22 800 грн.

В то же время водителям следует обращать внимание на дорожные знаки и информационные таблички непосредственно возле парковочной площадки. Не каждое место, где фактически оставляют автомобили, является официальной муниципальной парковкой.

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Парковка у моря в Одессе

На побережье Одессы тариф составляет 60 грн в час, а месячный абонемент — 10 000 грн. Платными стали пять муниципальных парковок: две зоны возле пляжа "Ланжерон", парковки возле "Золотого берега" и "Дельфина", а также площадка на Фонтанской дороге от улицы Львовской до улицы Давида Бурлюка. Всего там оборудовано около 590 мест. Платный режим действует ежедневно с 08:00 до 23:00, а после остановки автомобиля водителю дают 10 минут на оплату.

Ситуация с парковками, которые не перешли под управление коммунального оператора, иная. И городской тариф 60 грн/час на них не распространяется. Цену устанавливают сами арендаторы. Кое-где стоимость достигает 100 грн.

Отметим, что в сентябре парковки у моря по-прежнему будут платными. Специальный режим для побережья устанавливается на курортный сезон ежегодно с 1 мая по 30 сентября включительно.

Кто не платит за парковку

Для муниципальных парковок город отдельно определил льготные категории. Бесплатно ими могут пользоваться люди с инвалидностью и водители, которые их перевозят, участники боевых действий, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, а также сотрудники дипломатических и других представительств иностранных государств и международных организаций на служебных автомобилях.

Штраф за неуплату парковки

Сумма штрафа напрямую зависит от тарифа конкретной парковки. Статья 152-1 КоАП предусматривает за неоплату платной парковки штраф в 20-кратном размере стоимости одного часа на той площадке, где стоит автомобиль. Итак, в сентябре 2026 года получается:

  • обычная муниципальная парковка Одессы — 30 грн/час — штраф 600 грн;
  • муниципальная парковка в прибрежной зоне — 60 грн/час — штраф 1 200 грн.

То есть неоплаченная парковка у моря может обойтись водителю в двадцать раз дороже, чем один час законной стоянки.

Штраф за неправильную остановку или стоянку

Это уже другое нарушение за неправильную остановку или стоянку. Неоплата законной платной парковки и оставление автомобиля там, где остановка или стоянка запрещены, регулируются разными нормами.

За обычное нарушение правил остановки или стоянки — например, игнорирование соответствующего дорожного знака — штраф составляет 340 грн согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП. Это подтверждается и актуальной судебной практикой 2026 года.

Если автомобиль оставлен таким образом, что создает препятствие дорожному движению или угрозу его безопасности, ответственность выше — 680 грн. В предусмотренных законом случаях автомобиль также могут временно задержать и эвакуировать.

Если занято место для человека с инвалидностью

Если водитель без соответствующего права остановился или оставил автомобиль на месте, предназначенном для транспортных средств людей с инвалидностью или тех, кто их перевозит, штраф составляет от 1 020 до 1 700 грн. Такая ответственность предусмотрена ч. 6 ст. 122 КоАП.

Другие тарифы на коммунальные услуги

Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители продолжат платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью могут пользоваться электроэнергией вдвое дешевле. Также цена на газ для одесситов не изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр. Кроме того, в сентябре одесситы продолжат оплачивать вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Единой стоимости для всего города нет: цена зависит от компании, обслуживающей конкретную территорию, а также от того, живет ли человек в многоквартирном или частном доме.

В то же время, как ранее писали Новини.LIVE, в городе утвердили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для "Инфоксводоканала" постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию останутся без изменений.

 

коммунальные услуги парковка Новости Одессы водители стоимость
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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