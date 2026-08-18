Вода в Одесі подорожчала майже вдвічі: реакція містян

Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

13 серпня на засіданні виконкому в Одесі погодили підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення для містян. При цьому, вартість змінилася не з першого числа, як це зазвичай буває, а посеред місяця. Зараз вода з 15 серпня коштує 65,54 гривні замість 35,16. Тож уже у вересневих платіжках цифри стануть майже в 2 рази вище.

Журналісти Новини.LIVE запитали, наскільки нова ціна за воду вдарить по бюджету одеситів?

Підвищення тарифів

Різниця між старим і новим тарифом становить понад 30 гривень за кожен кубометр. Наприклад, за споживання 5 кубов на місяць сума у платіжці зросте приблизно на 152 гривні, а за 10 кубометрів — уже більш ніж на 300. Найвідчутніше нові тарифи б’ють по тих, чиї зарплати не встигають за зростанням цін.

"Ну, сильно вдарить, тому що треба оплачувати це все. Так як я вчитель і заробляю не дуже багато, то вдарить", — каже Ірина.

Ірина про зарплату вчительки. Фото: Новини.LIVE

Подібні побоювання мають й інші одесити. Разом із комунальними послугами дорожчають продукти, транспорт та інші щоденні витрати, тому вільних грошей у сімейному бюджеті стає менше. Новий тариф на воду лише збільшує навантаження.

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"Звичайно, вдарить по карману. Зарплата ж не росте, а тарифи ростуть. То, звісно, вдарить", — коментує Галина.

Галина про зарплати. Фото: Новини.LIVE

Комуналка для переселенців

Для ВПО передбачені окремі програми підтримки — зокрема субсидії на оренду житла та оплату комунальних послуг. Однак право на них і розмір допомоги залежать від доходів та обставин конкретної родини. Тож після підвищення тарифів частина витрат на житло для родин переселенців усе одно може залишатися суттєвою.

"Ми живемо на орендованій квартирі, тому в місяць у нас входить 400 гривень на даний момент. Сильно б'є по бюджету, платимо величезну оренду, платимо комуналку, тим більше ми переселенці. Тому по бюджету б'є і дуже сильно", — розповідає Олена.

Олена про складність для переселенців. Фото: Новини.LIVE

Пільги для УБД

Водночас для окремих категорій громадян зростання тарифів буде менш відчутним. Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання. Така пільга поширюється і на членів сім’ї, які проживають разом із пільговиком.

"Майже не вплине на наш бюджет. В мене чоловік учасник бойових дій. Нам повертають 75%", — пояснює Людмила.

Людмила про пільги для УБД. Фото: Новини.LIVE

Економія на комуналці

Після підвищення тарифу частина одеситів замислюється, як скоротити витрати на воду. Найпростіший спосіб зменшити суму в платіжці — контролювати щоденне споживання та не допускати зайвих втрат.

"Якось вдарить по бюджету. Але це ж не на 65 грн піднялося, а тільки 65 стало. Писали раніше, що 80 буде. Будемо економити", — говорить Євгенія.

Євгенія про економію. Фото: Новини.LIVE

Втім, не всі одесити сприйняли новий тариф однаково гостро. Водночас містяни визнають, що на тлі війни, постійного зростання цін та загальної невизначеності це не найбільша проблема, з якою доводиться мати справу. Тож більшість сходиться в тому, що до нововведень доведеться пристосовуватись.

"Ну, вдарить по гаманцю, звичайно. Тому що, зарплати не дуже піднімаються, а ціни на все піднімаються. Розуміємо, що якщо треба, то треба. Це не найстрашніше, що може бути. Я думаю, якось і це переживемо", — ділиться Людмила.

Людмила про пристосування до ситуації. Фото: Новини.LIVE

Новий тариф уже діє, тож одеситам доведеться підлаштовувати під нього свої щомісячні витрати. Для когось це буде кількасот додаткових гривень, для когось суму частково перекриють пільги чи субсидії. Але загалом містяни вже готуються економити більше й уважніше рахувати комунальні витрати.

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