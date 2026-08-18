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Главная Одесса Тариф на воду в Одессе вырос почти вдвое: реакция горожан

Тариф на воду в Одессе вырос почти вдвое: реакция горожан

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Дата публикации 18 августа 2026 06:33
Вода в Одессе подорожала почти вдвое: реакция горожан
Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

13 августа на заседании исполкома в Одессе было одобрено повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей города. При этом стоимость изменилась не с первого числа, как это обычно бывает, а в середине месяца. Сейчас, с 15 августа, вода стоит 65,54 гривны вместо 35,16. Таким образом, уже в сентябрьских счетах цифры станут почти в 2 раза выше.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались, насколько новая цена на воду ударит по бюджету одесситов?

Повышение тарифов

Разница между старым и новым тарифом составляет более 30 гривен за каждый кубометр. Например, при потреблении 5 кубометров в месяц сумма в счете вырастет примерно на 152 гривны, а при 10 кубометрах — уже более чем на 300. Больше всего новые тарифы ударят по тем, чьи зарплаты не успевают за ростом цен.

«Ну, сильно ударит, потому что нужно все это оплачивать. Так как я учительница и зарабатываю не очень много, то ударит», — говорит Ирина.

Ірина про зарплату вчительки. Фото: Новини.LIVE
Ирина о зарплате учительницы. Фото: Новини.LIVE

Подобные опасения есть и у других одесситов. Наряду с коммунальными услугами дорожают продукты, транспорт и другие повседневные расходы, поэтому свободных денег в семейном бюджете становится меньше. Новый тариф на воду только усугубляет ситуацию.

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«Конечно, ударит по карману. Зарплата ведь не растёт, а тарифы растут. Так что, конечно, ударит», — комментирует Галина.

Галина про зарплати. Фото: Новини.LIVE
Галина о зарплатах. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные услуги для переселенцев

Для ВПЛ предусмотрены отдельные программы поддержки — в частности, субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Однако право на них и размер помощи зависят от доходов и обстоятельств конкретной семьи. Поэтому после повышения тарифов часть расходов на жилье для семей переселенцев всё равно может оставаться существенной.

«Мы живем в съемной квартире, поэтому в месяц у нас уходит 400 гривен на данный момент. Это сильно бьет по бюджету: мы платим огромную аренду, платим за коммунальные услуги, тем более что мы переселенцы. Поэтому по бюджету это бьет очень сильно», — рассказывает Елена.

Олена про складністьдля переселенців. Фото: Новини.LIVE
Елена о сложностях для переселенцев. Фото: Новини.LIVE

Льготы для УБД

В то же время для отдельных категорий граждан рост тарифов будет менее ощутимым. Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления. Такая льгота распространяется и на членов семьи, проживающих вместе с льготником.

«Почти не повлияет на наш бюджет. У меня муж — участник боевых действий. Нам возвращают 75%», — объясняет Людмила.

Людмила про пільги для УБД. Фото: Новини.LIVE
Людмила о льготах для участников боевых действий. Фото: Новини.LIVE

Экономия на коммунальных услугах

После повышения тарифа часть одесситов задумывается, как сократить расходы на воду. Самый простой способ уменьшить сумму в счете — контролировать ежедневное потребление и не допускать лишних потерь.

«Конечно, это ударит по бюджету. Но ведь тариф не поднялся на 65 грн, а просто стал равен 65. Раньше писали, что будет 80. Будем экономить», — говорит Евгения.

Євгеніяяпро економію. Фото: Новини.LIVE
Евгения об экономии. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, не все одесситы восприняли новый тариф одинаково остро. В то же время горожане признают, что на фоне войны, постоянного роста цен и общей неопределенности это не самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться. Поэтому большинство сходится во мнении, что к нововведениям придется приспосабливаться.

«Ну, ударит по кошельку, конечно. Потому что зарплаты не очень растут, а цены на всё растут. Понимаем, что если надо, то надо. Это не самое страшное, что может быть. Думаю, как-то и это переживем», — делится Людмила.

Людмила про присопосабливание к ситуации. Фото: Новини.LIVE
Людмила про присопосабливание к ситуации. Фото: Новини.LIVE

Новый тариф уже вступил в силу, поэтому одесситам придётся подстраивать под него свои ежемесячные расходы. Для кого-то это будет несколько сотен дополнительных гривен, для кого-то сумму частично перекроют льготы или субсидии. Но в целом горожане уже готовятся экономить больше и внимательнее рассчитывать коммунальные расходы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одесской области обостряется проблема с водными ресурсами из-за обмеления Днестра. Уровень воды на отдельных участках реки опустился до критических показателей. Экологи предупреждают, что такая ситуация может создать риски для водоснабжения Одессы и области.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе в Одессе и области тариф на электроэнергию для населения остался без изменений. Бытовые потребители по-прежнему платят по действующей стоимости за киловатт-час. В то же время у части горожан есть возможность сократить расходы на электроэнергию благодаря специальным условиям потребления.

тарифы Одесса Украина вода Новости Одессы
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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